أتعلمي لف ورق العنب بأسهل وأسرع طريقة في العالم ووفري وقتك ومجهودك لنفسك

طريقة لف ورق العنب، يعتبر ورق العنب من أنواع المحشى المفضلة والمحبوبة لدى الجميع، وهو يقدم كطبق رئيسي على مائدة العزومات والمناسبات، وهو من الأكلات التي تتميز بالمذاق الطيب والرائحة الشهية، ومن المقبلات المفضلة لديه سلطة الزبادي مع النعناع، وهو يتفوق على جميع أنواع المحاشي بمزازة عصير الليمون التي يعطيه المذاق الرائع، لذالك اليوم نقدم لكم طريقة عمل محشى ورق العنب بخطوات سهلة وغير مكلفة.

طريقة لف ورق العنب

المكونات

نصف كيلو من ورق العنب.

نصف كيلو من الأرز.

٢كوب من عصير الطماطم.

ملح وفلفل اسود وبهارات.

خضرة مشكله شبت وكزبرة وبقدونس مقطعة تقطيع رفيع.

بصلة كبيرة الحجم مقطعة إلى مكعبات صغيرة.

٢مكعب مرقة دجاج.

زيت.

ماء للتسوية وماء للسلق.

طريقة التحضير