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عمر شويل - جدة أتعلمي لف ورق العنب بأسهل وأسرع طريقة في العالم ووفري وقتك ومجهودك لنفسك - ثقفني
طريقة لف ورق العنب، يعتبر ورق العنب من أنواع المحشى المفضلة والمحبوبة لدى الجميع، وهو يقدم كطبق رئيسي على مائدة العزومات والمناسبات، وهو من الأكلات التي تتميز بالمذاق الطيب والرائحة الشهية، ومن المقبلات المفضلة لديه سلطة الزبادي مع النعناع، وهو يتفوق على جميع أنواع المحاشي بمزازة عصير الليمون التي يعطيه المذاق الرائع، لذالك اليوم نقدم لكم طريقة عمل محشى ورق العنب بخطوات سهلة وغير مكلفة.
طريقة لف ورق العنب
المكونات
- نصف كيلو من ورق العنب.
- نصف كيلو من الأرز.
- ٢كوب من عصير الطماطم.
- ملح وفلفل اسود وبهارات.
- خضرة مشكله شبت وكزبرة وبقدونس مقطعة تقطيع رفيع.
- بصلة كبيرة الحجم مقطعة إلى مكعبات صغيرة.
- ٢مكعب مرقة دجاج.
- زيت.
- ماء للتسوية وماء للسلق.
طريقة التحضير
- نقوم بتنظيف ورق العنب ونزع رؤوسه.
- في وعاء عميق الماء يغلى لسلق ورق العنب.
- نسلق الورق ونرفعه من الماء على مصفاه.
- نتركه جانبا حتى يبرد ثم نقوم برص الورق صفوف فوق بعضها حتى يسهل علينا عملية لف ورق العنب.
- في قدر على النار نضع الزيت مع البصل ونقوم بتحميره.
- نضف عصير الطماطم إلي البصل ونضع مع الملح والفلفل والبهارات مع مكعب مرقة الدجاج.
- نقوم بتغطية الطماطم ونتركهم على النار حتى تتجانس جميع المكونات.
- نقوم بغسل الأرز جيدا بالماء ونصفيه.
- نضع الخضرة مع الأرز ونضفهم إلي الصلصة ونخلط المكونات مع بعضها.
- نقوم بتفريغ الخلطة في وعاء مسطح حتى يبرد.
- نأخذ كل ورقة بمفردها من ورق العنب المسلوق ونفردها على الرخامة أو الصينية ونضع بداخلها معلقة صغيرة من الخلطة ونقوم بلف الورق وغلقة من الجوانب بشكل جيد.
- نقوم برص ورق العنب الملفوف في قدر عميق.
- مع شرائح البصل والطماطم والثوم.
- نقوم بتكرار العملية حتى تنتهى من الكمية الموجودة.
- نقوم بغلي الماء مع الملح والفلفل ومعلقة من معجون الطماطم.
- نسكب الماء المغلي على ورق العنب حتى يتساوى الماء بأخر صف ملفوف من ورق العنب ونقوم بتغطيته حتى يتشرب الماء.
- نتركه على نار هادئة تمأمأ لمدة ٣٠دقيقة تقريبا حتى ينضج ويتم تسويته جيدا.
- يقلب على سرفيس التقديم ويضاف إلي الوجه شرائح الليمون.
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