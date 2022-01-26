سر الثومية بتاعة المحلات السوري في المنزل بطريقة سهلة

تعتبر غالبية الأشياء التي انتشرت في المطاعم والمطابخ اليوم هي حصيلة تداول الثقافات من أصول مختلفة ولا تنتمي جميعها إلى مطبخ واحد حيث الإنفتاح العالمي وتداول الثقافات خاصة في أمور الطهي أدى إلى سرعة انتشار الوجبات في جميع دول العالم، ومن الاشياء التي لا تخلو منها جميع المطاعم هي الثوميه على الرغم من أنها من مقبلات الطعام إلا أنها لا يوجد وجبة لا يتم تقديم بجانبها الثومية، فهي أكثر أصناف المقبلات التي يعشقها الكثير من الأفراد بجانب المشويات على الرغم من أن الثوم من المكونات غير المحببة بسبب رائحته وتعتبر الثومية من المقابلات التي يسهل تحضيرها في المنزل وتخرج في نفس مذاق المطاعم وللتعرف على طريقة إعداد الثومية يمكنك متابعة الخطوات عبر السطور التالية.

طريقة تحضير الثومية السورية

مكونات التحضير:

نصف كأس من عصير الليمون الطازج.

رأس ثوم صغيرة مقشرة.

كأس من الزيت الزيتون.

كأس من الزيت النباتي.

ملعقة من الملح.

طريقة التحضير:

يعتبر الثوم هو أساس تحضير الثومية لذلك لا بد من تحضير رأس من الثوم متوسطه الحجم وإزالة القشور ثم فرم الثوم إلى قطع مهروسة. في تلك الخطوة نقوم بإضافة الملح أو عصير الليمون على أن يكون طازج ووضع جميع تلك المكونات في طبق ويتم تقليبهم باستخدام ملعقة خشبية. بعد ذلك يتم إضافة زيت الذرة الفاخر أو أيّ من الزيوت النباتية ثم إضافة زيت الزيتون مع استمرار التقليب بحيث تصبح المكونات خليط ممزوج. في حالة إذا كانت الثومية ثقيلة جداً يتم إضافة القليل من زيت الذرة ووضعه في محضر الطعام وتشغيله مرة أخرى بحيث تصبح ذات قوام مناسب. نقوم بوضع الثومية في أطباق التقديم أو حفظها في الثلاجة حتى التقديم في أيّ وقت.

أسرار نجاح الثومية:

يعاني البعض من وجود تكتلات في قوام الثومية لذلك حتى يتم تجنب تلك التكتلات لا بد من فرم الثوم جيداً حتى يكون ناعم جداً وكلما كان الثوم ناعماً كانت الثومية ذات قوام مثالي، وإذا كنت تريد مظهر مثالي مثل المطاعم يمكنك إضافة بعض من ثمرة الريحان.