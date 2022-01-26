أسرع ماسك لتطويل الشعر وتكثيفه بغزاره ليصبح طويل مثل ذيل الحصان

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عمر شويل - جدة أسرع ماسك لتطويل الشعر وتكثيفه هو ما تحتاج إليه الكثير من الفتيات التي تعاني من الشعر القصير، وكذلك الذين يصل طول شعرهم إلى طول محدد ولا ينمو عن هذا الحد، وهم في حاجة الماسكات مضمونة وذات تأثير فعال أي أنها تعطي نتائج سريعة، وهذا لأن الشعر هو تاج المرأة وزينتها، كما أن الشعر الطويل أصبح من أحدث صيحات الموضة في الشعر، ومن خلال موقعنا سوف نضع بين يديك أفضل أنواع ماسكات الشعر التي سوف تساعدك في الحصول على شعر طويل خلال مدة زمنية قصيرة، كما أنه سوف تضيف للشعر الحيوية والشكل الصحي الذي تبحثين عنه، فتابعونا لمعرفة المزيد حول كل ما يخص جمال الشعر.

أسرع ماسك لتطويل الشعر وتكثيفه

هي ماسكات من مواد طبيعية، تعيد التغذية للشعر مما يجعله يبدو بمظهر صحي من وصفة جديدة لتطويل الشعر.

ماسك بذور الكمون

تعمل بذور الكمون على إضافة الكثير من المغذيات إلى الشعر مما يمنحه الطول المرغوب فيه.

المكونات:

ملعقة كبيرة من بذور الكمون.

ملعقة كبيرة من زيت الخروع أو(زيت الزيتون).

طريقة التحضير:

يجب نقع بذور الكمون في زيت الخروع ليلًا، حتى يتشرب الزيت من عناصر الكمون.

يصفى الزيت من بذور الكمون ويوضع الزيت على سعر نظيف.

يترك الزيت على الشعر لمدة ربع ساعة أو أكثر يمكن أن تصل إلى نص ساعة تقريباً.

يغسل الشعر بشامبو مناسب لنوع شعرك، ويكرر هذا الماسك مرة واحدة كل أسبوع.

ماسك فلفل كايين لتطويل الشعر



يساعد هذا الماسك في علاج تهيج فروة الرأس، كما أنه يساعد في زيادة الدم المتدفق إلى فروة الرأس، مما يعمل على تطويل الشعر بدون أدوية.

المكونات:

1 ملعقة ص من مسحوق فلفل كايين.

½ كوب من زيت الزيتون

طريقة التحضير:

يتم خلط كل من زيت الزيتون والفلفل مع بعضهم ويوضع هذا الخليط في قدر على النار حتى يصبح ساخناً قليلاً مع تجنب حرف زيت الزيتون.

تعمل الخطوة السابقة على تجانس المكونات.

بارك الزيت هحتى يبرد قليلاً، وبعد ذلك بوضع على فروة الرأس مع التدليك المستمر وبلطف.

ثم بعد ذلك يغطى الشعر ويترك عليه الماسك لمدة 3 ساعات.

يغسل الشعر بعد ذلك بالماء الدافئ للتخلص من آثار الزيت والفلفل، مع استخدام شامبو مناسب للشعر.

يكرر هذا الماسك مرتيم أسبوعياً وستلاحظين تطويل الشعر في أسبوعين.

طرق تقليدية لتطويل الشعر

هناك طرق تقليدية كانت تستخدم قديماً من أجل تطويل الشعر ومن هذه الطرق ماسك الحناء:

ماسك الحناء

الحناء من أهم مغذيات السعر كما أنه تضيف لون لامع للشعر.

المكونات:

½ كوب من اللبن

كوب من الحناء

طريقة التحضير: