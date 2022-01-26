بدون مقوارة.. فكرة جبارة لتقوير الكوسا والباذنجان بسرعة الصاروخ اكتر من 5 كيلو في دقائق

بدون مقوار إليك أسهل الطرق التي من الممكن أن تقومي من خلالها بعمل أفضل الأنواع من المحاشي لمشكلة لخضاري الكوسة والباذنجان وبأقل جهد ممكن، وبمنتهى السرعة من الممكن أن تقومي بعمل تقوير في منتهى السرعة للكوسة أو للباذنجان وفي غضون وقت قصير من الممكن أن تتم خطوة التقوير وهذا ما يساعد ربات البيوت في عمل أشهى الأطباق من المحاشي المشكلة لمختلف أنواع الخضار المتوفرة بأقل وقت وبخطوات بسيطة، ومن الممكن أن نقوم بعمل أفضل تقوير للكوسة والباذنجان وبأقل وقت ممكن، وفيما يأتي أهم الطرق التي تساعد في التقوير وبمنتهى السرعة للخضار المحضر لعمل المحشي.

تقوير الباذنجان والكوسة بدون مقوار

من الممكن أن يتم عمل تقوير سريع للكوسة والباذنجان من خلال أكثر من وسيلة أو أداة منزلية، ومن خلال الاستخدام لبعض أدوات المائدة نحصل على الخضار خاوي تماما من الداخل وفي غضون وقت قصير، وبالنسبة لأهم الطرق التي من الممكن من خلالها الإنجاز سريعا لخطوة التقوير طريق السكين وهي الطريقة من بين الطرق المثلى للتقوير وخلال وقت أقل بكثير من الوقت المتخذ بالتقوير بالمقوار نحصل على الخضار في أقل وقت.

طريقة السكين لتقوير الخضار

السكين من أهم الأدوات المنزلية والتي من الممكن أن نقوم بعملها من خلال الاستعانة بالخضار المراد تقويره وتنظيفه، ومن ثم البدء في الخطوة الخاصة بالتقوير الجيد لإخراج ما يتبقى من لب بداخل الثمرة، حيث تعتبر وصفة المحشي من الخضار المشكل من اليسير إتمامها خلال وقت قصير عن طريق استعمال السكين، وتعتبر السكين أنسب أداة لسرعة التقوير وإفراغ محتوى الثمار تماما من الداخل.

تقوير الباذنجان والكوسة باستعمال الشوكة

الشوكة من أهم الأدوات التي من خلالها تستطيع ربات البيوت القيام بعمل تقوير بطريقة ممتازة لكافة ما يتواجد لديها من خضار مهما بلغت كمية الخضار المتوفر، ومن الممكن أن يتم التقوير بالاستعمال لطرف الشوكة، حيث يتم تنظيف كل الخضار بشكل جيد وبدء لف طرف الشوكة في داخل الثمار للحصول عليه خاوي تماما من أي تواجد للب وبالتالي يكون من السهل حشو الخضار.