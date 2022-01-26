طريقة عمل بسكويت الزبدة سريع التحضير بمذاق لذيذ وطريقة سهلة وسريعة

بسكويت الزبدة سريع التحضير ، من الوصفات السهلة والتي تتميز ببساطة وتوفر مكوناتها في المنزل، كما أن طريقة تحضيرها في المنزل سهلة وبسيطة للغاية ولا تتطلب الكثير من الجهد أو الوقت أثناء تحضيرها، كما يمكن تزيينها بالعديد من أنواع الصوصات الحلوة.

كما يوجد العديد من الوصفات المميزة واللذيذة الأخرى التي يمكن إعدادها في المنزل بكل سهولة مثل طريقة عمل أصابع الجبنة المقلية وأيضا بيتزا التوست بعيش التوست وكذلك كيكة الهوهوز اللذيذة وكذلك طريقة عمل دجاج كنتاكي المقرمش، وسنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل بسكويت الزبدة سريع التحضير.

مكونات بسكويت الزبدة سريع التحضير

سنتعرف فيما يلي علي مكونات هذه الوصفة ومكوناتها بسيطة للغاية ومتوفرة ومكوناتها كالتالي:

١٥٠ جرام من الزبدة الطرية.

نصف كوب أو ٦٠ جرام من السكر الأبيض.

نصف ملعقة صغيرة من الفانيليا.

ونصف ملعقة صغيرة من بشر الليمون.

ملعقتان كبيرتان من الزيت النباتي.

كوب ونصف أو ٢٨٠ جرام من الدقيق.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

رقائق شوكولاتة للتزيين.

طريقة التحضير

سنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل بسكويت الزبدة سريع التحضير وطريقة تحضيره كالتالي: