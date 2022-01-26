نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل بسكويت الزبدة سريع التحضير بمذاق لذيذ وطريقة سهلة وسريعة في المقال التالي
بسكويت الزبدة سريع التحضير ، من الوصفات السهلة والتي تتميز ببساطة وتوفر مكوناتها في المنزل، كما أن طريقة تحضيرها في المنزل سهلة وبسيطة للغاية ولا تتطلب الكثير من الجهد أو الوقت أثناء تحضيرها، كما يمكن تزيينها بالعديد من أنواع الصوصات الحلوة.
كما يوجد العديد من الوصفات المميزة واللذيذة الأخرى التي يمكن إعدادها في المنزل بكل سهولة مثل طريقة عمل أصابع الجبنة المقلية وأيضا بيتزا التوست بعيش التوست وكذلك كيكة الهوهوز اللذيذة وكذلك طريقة عمل دجاج كنتاكي المقرمش، وسنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل بسكويت الزبدة سريع التحضير.
مكونات بسكويت الزبدة سريع التحضير
سنتعرف فيما يلي علي مكونات هذه الوصفة ومكوناتها بسيطة للغاية ومتوفرة ومكوناتها كالتالي:
- ١٥٠ جرام من الزبدة الطرية.
- نصف كوب أو ٦٠ جرام من السكر الأبيض.
- نصف ملعقة صغيرة من الفانيليا.
- ونصف ملعقة صغيرة من بشر الليمون.
- ملعقتان كبيرتان من الزيت النباتي.
- كوب ونصف أو ٢٨٠ جرام من الدقيق.
- ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.
- رقائق شوكولاتة للتزيين.
طريقة التحضير
سنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل بسكويت الزبدة سريع التحضير وطريقة تحضيره كالتالي:
- نقوم بخلط كلا من الزبدة والسكر ونقوم بدمجهم جيدا مع بعضهم البعض.
- ثم نقوم بإضافة الفانيليا وبشر الليمون ونمزجهم مع الزبدة والسكر جيدا.
- ثم نقوم بإضافة ملعقتي الزيت النباتي ونمزجهم جيدا مع الزبدة حتي تتجانس جميع المكونات وتصبح مزيجا واحدا.
- بعد ذلك نقوم بإضافة الدقيق والبيكنج بودر ونعجن جميع المكونات جيدا مع بعضها البعض حتى يصبح لدينا عجينة متجانس ومتماسكة.
- ثم نقوم بتقطيع العجينة لكور متوسطة الحجم، ثم نقوم بوضع كور العجين على صاج عليه ورقة زبدة.
- ثم نقوم بالضغط على كور العجين بواسطة المضرب اليدوي حتى تأخذ العجينة شكل جمالي.
- ونضع في وسط كل قطعة قطعة شوكولاتة.
- ثم نقوم بعد ذلك بإدخال الصاج في الفرن على درجة حرارة ١٧٥ درجة مئوية لمدة ١٥٠ دقيقة.
- وبعدما تتم تسوية البسكويت يكون بعد ذلك جاهز للأكل وبالهناء والشفاء.
- كما يمكن تزيينه بالعديد من أنواع الصوصات الحلوة والمميزة.
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