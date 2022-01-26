طريقة عمل الجبنة الكريمي بأقل تكلفة وبمكونات مظبوطة وبقوام وطعم لذيذ كالجاهز

لا تخلو مائدة فطار أو عشاء من الجبنة الكريمي والكثير منا يقوم بشرائها من المحلات بأسعار مرتفعة بشكل يومي وهي تتميز بطعمها اللذيذ ولذلك يحبها الكبار والأطفال خاصة إذا تم وضعها في الخبز التوست مع شرائح من الخيار والخس، وتحتوي على عناصر غذائية هامة ويمكنك اليوم عملها في البيت بطريقة صحيحة ومضمونة.

طريقة عمل الجبنة الكريمي

المكونات:

كيلو حليب مغلي.

ربع كوب خل.

ملح.

3 قطع جبنة مثلثات.

ربع كوب زبدة بدرجة حرارة الغرفة.

طريقة التحضير:

نضع الحليب في وعاء كبير مع الخل ونرفعه على نار متوسطة وعندما يقطع الحليب ويتكون كتل من الجبن وتحتها الشرش. ارفعي الخليط من النار وضعيه في مصفاة ضيقة واتركيه لمدة ساعتين للتخلص من ماء الشرش تماما في الخلاط الكهربائي. قومي بوضع الجبن مع الجبنة المثلثات والزبدة ورشة من الملح واخفقي المكونات جيدا للحصول على قوام كريمي. في عبوة نظيفة ومعقمة توضع الجبنة الكريمي ونحفظها في الثلاجة لحين الاستخدام طعمها لذيذ وبدون أي مواد دهنية ضارة. ويمكنك أيضا عمل الجبنة الكريمي بنكهات مختلفة عن طريق وضع جبنة رومي مبشورة بداخلها أو بسطرمة أو زيتون على حسب الرغبة.

طريقة عمل الجبنة الكريمي بالجبنة القريش

المكونات:

2 قطعة من الجبنة القريش.

كوب فلفل ألوان.

2 ملعقة من زيت الزيتون.

ملعقة كبيرة كمون مطحون.

طريقة التحضير:

في الخلاط نضع جميع المكونات السابقة مع بعض ونخفقها جيدا لمدة 5 دقائق حتى تصبح ناعمة وكريمي. ثم توضع في عبوة جافة ونحفظها في الثلاجة وبعد ذلك نقوم بعمل سندوتشات منها للأطفال وبالهنا والشفا. يمكنك أيضا وضع أي إضافات أخري من أجل تعزيز الطعم ولكن ابتعدي عن الخضروات وخاصة الطماطم.

اسهل طريقة لعمل الجبنة الكريمي

المكونات:

كوب زبادي كامل الدسم.

2 قطعة جبنة مثلثات.

2 ملعقة من الحليب المجفف.

ملعقة صغيرة عصير ليمون.

5 ملاعق كبيرة زيت.

ملعقة صغيرة ملح.

طريقة التحضير: