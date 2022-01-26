أصابع التمر بالسمسم بدون خميرة سهلة وسريعة وبنفس طعم الجاهز

أصابع التمر بالسمسم من الوصفات البسيطة التي يمكن تحضيرها بطريقة سهلة وسريعة وبدون خميرة، وتعتبر من الحلويات المغذية والمفيدة للجسم لاحتوائها على التمر الغني بالسكريات والكثير من العناصر التي تمد الجسم بالطاقة والحيوية التي يحتاج إليها خلال اليوم، وأيضاً تحتوي على السمسم الذي يتميز بالعديد من الفوائد الصحية لجسم الإنسان، ومن خلال موقع ثقفني، سوف نتعرف على أسهل طريقة لعمل أصابع التمر بالسمسم بنفس طعم الجاهز.

مكونات أصابع التمر بالسمسم



يمكننا تحضير أصابع التمر بالسمسم ببعض المكونات البسيطة المتوفرة في المطبخ، وهى كما يلي:-

2 كوب من السميد الناعم.

3 أكواب من الدقيق الفاخر.

ملعقة صغيرة من المحلب المطحون.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

كوب من السمن المذاب.

نصف كوب من الزيت.

كوب من الحليب.

الحشوة

نصف كيلو عجوة (معجون التمر).

3 ملاعق كبيرة من السمن أو الزبدة.

3 ملاعق صغيرة من السمسم.

خليط التغطية

ربع كوب من دبس التمر أو العنب.

نصف كوب من الحليب.

طريقة التحضير

أصابع التمر بالسمسم من وصفات الحلويات السريعة التي تحضر بدون خميرة ولا تحتاج وقت طويل لإعدادها، ويتم تحضيرها بالخطوات البسيطة التالية:-