نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أصابع التمر بالسمسم بدون خميرة سهلة وسريعة وبنفس طعم الجاهز في المقال التالي
أصابع التمر بالسمسم من الوصفات البسيطة التي يمكن تحضيرها بطريقة سهلة وسريعة وبدون خميرة، وتعتبر من الحلويات المغذية والمفيدة للجسم لاحتوائها على التمر الغني بالسكريات والكثير من العناصر التي تمد الجسم بالطاقة والحيوية التي يحتاج إليها خلال اليوم، وأيضاً تحتوي على السمسم الذي يتميز بالعديد من الفوائد الصحية لجسم الإنسان، ومن خلال موقع ثقفني، سوف نتعرف على أسهل طريقة لعمل أصابع التمر بالسمسم بنفس طعم الجاهز.
مكونات أصابع التمر بالسمسم
يمكننا تحضير أصابع التمر بالسمسم ببعض المكونات البسيطة المتوفرة في المطبخ، وهى كما يلي:-
- 2 كوب من السميد الناعم.
- 3 أكواب من الدقيق الفاخر.
- ملعقة صغيرة من المحلب المطحون.
- ملعقة صغيرة من الفانيليا.
- كوب من السمن المذاب.
- نصف كوب من الزيت.
- كوب من الحليب.
الحشوة
- نصف كيلو عجوة (معجون التمر).
- 3 ملاعق كبيرة من السمن أو الزبدة.
- 3 ملاعق صغيرة من السمسم.
خليط التغطية
- ربع كوب من دبس التمر أو العنب.
- نصف كوب من الحليب.
طريقة التحضير
أصابع التمر بالسمسم من وصفات الحلويات السريعة التي تحضر بدون خميرة ولا تحتاج وقت طويل لإعدادها، ويتم تحضيرها بالخطوات البسيطة التالية:-
- نخلط المكونات الجافة مع بعضها وهى كوبين من دقيق السميد الناعم، ثلاثة أكواب من الدقيق الفاخر، ملعقة صغيرة من المحلب المطحون، ملعقة صغيرة من الفانيليا.
- ثم نضيف كوب من السمن المذاب ونصف كوب من الزيت ونخلط المكونات جيداً باليد حتى تمتزج مع السمن تماماً.
- بعد ذلك نقوم بإضافة كوب من الحليب بالتدريج ونعجن باليد حتى نحصل على عجينة متماسكة وطرية ثم تغطي وتترك لمدة ساعة.
- لتحضير الحشوة: نضع نصف كيلو من العجوة في إناء عميق ثم نضيف ثلاث ملاعق كبيرة من السمن وثلاث ملاعق صغيرة من السمسم ونعجن باليد حتى تختلط المكونات مع بعضها.
- لتحضير خليط التغطية نخلط نصف كوب من الحليب مع ربع كوب من دبس التمر مع التقليب حتى يمتزج الخليط تماماً.
- نفرد قطعة من العجينة على شكل مستطيل ونساوي الأطراف، نشكل الحشوة لأصابع طويلة ثم نضع إصبع من الحشوة فوق العجينة ونلفها بشكل اسطواني.
- نقطعها لقطع متوسطة الحجم، ثم نضعها في خليط دبس التمر والحليب ثم نغلفها بالسمسم.
- نضع أصابع التمر في صينية مدهونة بقليل من السمن أو الزيت، ثم تخبز في فرن ساخن مسبقاً على درجة حرارة 180 مئوية على الرف الأوسط لمدة 20 دقيقة حتى تنضج تماماً.
- عند تمام النضج نخرج أصابع التمر من الفرن وتترك لتبرد تماماً ثم تقدم بألف صحة وعافية.
الوسوم
error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ