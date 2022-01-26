نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كرات السمسم الطرية بحشوة الجبنة بعجينة قطنية وطعم رائع جداً في المقال التالي
تعتبر كرات السمسم ، من أجمل الوصفات السهلة والسريعة والغير مكلفة، والتي يمكن إعدادها في المنزل بكل سهولة وبساطة، لتوافر مكوناتها الغير مكلفة في جميع المنازل، فهي لن تأخذ وقت طويل أو مجهود عند تحضيرها، فهي تشكل على شكل كرات صغيرة وتحشي بالجبنة أو اللحمة أو المربي، وغير من الحشوات الأخرى حيث تغمس في خليط العسل والسمسم، الذي يعد مصدر غني بالفيتامينات والمعادن المهمة لصحة الجسم، وتنظيم ضغط الدم والمحافظة على صحة القلب، وأيضاً تنظيم الهرمونات التي تساعد على عمل الغدة الدرقية بشكل جيد، لذلك مشاهدين الكرام سوف نقدم لكم من موقعنا هذا طريقة عمل كرات السمسم في المنزل بكل سهولة وبساطة.
مكونات عمل كرات السمسم
هيا بنا نتعرف من هنا علي مقادير هذه الأكلة الخفيفة وهي كالتالي:-
- 6 أكواب من الدقيق الأبيض.
- كوب من الزيت النباتي.
- 2 كوب من الزبادي.
- 3 ملاعق كبيرة من بكينج بودر.
- ملعقة صغيرة من الملح.
الحشوة:-
- جبنة كريمي.
للتغطية:-
- كوب من السمسم.
- كوب من الماء.
- ملعقة كبيرة من العسل الأسود.
- ملعقة كبيرة من الدقيق.
طريقة التحضير
تعرفي من خلال هذه المقالة خطوات تحضير كرات السمسم اللذيذة في المنزل بكل بساطة وهي كالتالي:-
- في طبق عميق نضع كوب من الزيت النباتي، وكوبين من الزبادي وبكينج بودر ونقلب جيداً، بالمضرب اليدوي حتى يمتزج الخليط تماماً.
- بعد ذلك نقوم بوضع الدقيق بالتدريج ونقلب جيداً، حتى يمتزج الخليط تماماً، ونحصل على عجينة لينة وطرية.
- ثم تغطي بفوطة نظيفة وتترك لترتاح لمدة 10 دقائق قبل التشكيل.
- بعد ذلك لتحضير خليط التغطية، في طبق نضع كوب من الماء وملعقة كبيرة من العسل الأسود، وملعقة كبيرة من الدقيق ونقلب جيداً.
- ثم في طبق أخر نضع السمسم، نأخذ قطعة من العجينة ونفردها دائرة بواسطة اليد، ونضع ملعقة صغيرة من الجبنة ونلم الأطراف ونكورها.
- بعد ذلك نضع الكره في خليط العسل ثم في السمسم، ونكمل باقي الكمية بنفس الطريقة، وعند الانتهاء نقوم بوضع الكرات في صينية بها ورق زبده.
- ثم تخبز الكرات في فرن ساخن مسبقاً على درجة حرارة 180 مئوية ، في رف أوسط لمدة 20 دقيقة مع المتابعة من حين لآخر.
- وعند تمام النضج تخرج وتترك لتبرد قليلاً، ثم تقدم بجانب كوب من الشاي بألف هنا وشفا.
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