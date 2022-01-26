كرات السمسم الطرية بحشوة الجبنة بعجينة قطنية وطعم رائع جداً

تعتبر كرات السمسم ، من أجمل الوصفات السهلة والسريعة والغير مكلفة، والتي يمكن إعدادها في المنزل بكل سهولة وبساطة، لتوافر مكوناتها الغير مكلفة في جميع المنازل، فهي لن تأخذ وقت طويل أو مجهود عند تحضيرها، فهي تشكل على شكل كرات صغيرة وتحشي بالجبنة أو اللحمة أو المربي، وغير من الحشوات الأخرى حيث تغمس في خليط العسل والسمسم، الذي يعد مصدر غني بالفيتامينات والمعادن المهمة لصحة الجسم، وتنظيم ضغط الدم والمحافظة على صحة القلب، وأيضاً تنظيم الهرمونات التي تساعد على عمل الغدة الدرقية بشكل جيد، لذلك مشاهدين الكرام سوف نقدم لكم من موقعنا هذا طريقة عمل كرات السمسم في المنزل بكل سهولة وبساطة.

مكونات عمل كرات السمسم



هيا بنا نتعرف من هنا علي مقادير هذه الأكلة الخفيفة وهي كالتالي:-

6 أكواب من الدقيق الأبيض.

كوب من الزيت النباتي.

2 كوب من الزبادي.

3 ملاعق كبيرة من بكينج بودر.

ملعقة صغيرة من الملح.

الحشوة:-

جبنة كريمي.

للتغطية:-

كوب من السمسم.

كوب من الماء.

ملعقة كبيرة من العسل الأسود.

ملعقة كبيرة من الدقيق.

طريقة التحضير

تعرفي من خلال هذه المقالة خطوات تحضير كرات السمسم اللذيذة في المنزل بكل بساطة وهي كالتالي:-