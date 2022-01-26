بكوبين من الدقيق اعملي عجينة القطايف المقرمشة في البيت أحلى من محلات الحلواني

طريقة عمل عجينة القطايف، القطايف من أشهر أنواع الحلويات العربية، فهي سهلة التحضير ولذيذة الطعم، ويمكن أن تنوعي في مكونات حشوها، وتعتبر اشهر أنواع الحلويات في شهر رمضان المبارك، كما أنها تكون في الغالب موجودة بكل منزل طول الشهر، ولذلك تحب النساء دائما أن تقوم بتجهيز مثل هذه العجائن ووضعها في الفريزر حتي لا تأخذ وقت طويل، ولهذا سوف نساعدك ونقدم لكي طريقة سهلة وبسيطة، لتحضيرها فى أي وقت كان غير شهر رمضان.

طريقة عمل عجينة القطايف

المكونات:

اثنين كوب دقيق.

نصف كوب سميد ناعم.

ثلاث ملاعق بيكنج بودر.

رشة بندق للتزيين حسب الرغبة.

ثلاث أكواب ماء.

خطوات عمل عجينة القطايف في البيت

اخلطي الدقيق مع البيكنج بودر ثم ضيفي السميد الناعم مع السكر وامزجيهم جيدا.

ضعي المكونات مع الماء في الخلاط الكهربائي واخلطيهم على سرعة متوسطة حتي يتكون لديك عجينة سائلة وناعمة بدون تكتلات.

احضري مقلاة تكون سمكية القاعدة وواسعة، أو صاج وضعيه على نار متوسطة حتي يصبح ساخن، بالإضافة إلى تحضير صينيه أخري وضعي بها مناديل مطبخ أو فوطة مطبخ جديدة.

ضعي عجينة القطايف في إبريق أو كوب صغير.

اسكبي عجينة القطايف ببطء على الصاج، حتي يتكون شكل دائري صغير.

اتركي العجينة على النار حتي يتكون بها ثقوب ويصبح السطح جاف.

ضعي القطايف بعد ذلك على الفوطة حتي تبرد.

طريقة القطايف بالمكسرات

المكونات

قطايف.

قطر ثقيل.

مكسرات مشكلة.

زيت للقلي.

خطوات تحضير الكنافة بالمكسرات

ضعي المكسرات في القطايف، ثم اغلقي عليها جيداً.

احضري إناء غويط وضعي فيه زيت غزير للقلي.

ضعي القطايف في الزيت على نار هادئة حتى تأخذ اللون الذهبي.

ضعي القطايف في القطر وهي ساخنة.

قدمنا طريقة إعداد عجينة القطايف في المنزل، بالإضافة إلى طريقة عمل القطايف بالمكسرات بشكل سهل.

كما يمكن حشو عجينة القطايف بالكثير من الحشوات المتنوعة والمختلفة والتي تتمثل في الكريمة أو القشطة، كذلك يمكن حشوها بالمهلبية، وأيضاً يمكن حشوها ببعض الحشوات الحادقة وتقدم وهى تشبه السمبوسة مثل الحشو بالجبنة أو الحشو باللحم المفروم المعصج.