أسهل طريقة لعمل بسكويت رفايلو بجوز الهند وطعم أحلي من الجاهز

يعتبر بسكويت رفايلو ، من أنواع البسكويت الخفيف والناعم المغطا بالشوكولاتة البيضاء وجوز الهند، فهو من الأنواع المفضلة لدى الأطفال والكبار، ويتميز بطعمه الشهي واللذيذ الذي يعشقه الجميع، ويكثر تحضيره في الأعياد والمناسبات للضيوف، ومن السهل إعداده في المنزل بخطوات سهلة وبسيطة وغير مكلفة، وإضافة بعد النكهات المختلفة والمتعدد، مثل التمر والجوز والفستق والكاكاو والشوكولاتة، وغيرها من النكهات التي تميزه عن باقي أنواع البسكويت، فهو غني جداً بجوز الهند الذي يحتوي على الألياف الغذائية وفيتامين ب،٦ والحديد والمغنسيوم والزنك والنحاس، ويعمل على تعزيز مستويات الكولسترول الجيد وحماية القلب والشرايين، ويساعد أيضاً على تقوية جهاز المناعة، وعتبر من أنواع البسكويت اللذيذة والبسيطة، لذا نحن من خلال موقع ثقفني الإخباري، سوف نتعرف على أسهل طريقة، لعمل بسكويت رفايلو في المنزل بكل سهولة.

مكونات عمل بسكويت رفايلو



من هنا سوف نتعرف علي مقادير عمل هذا البسكويت الرائع وهي كالتالي:-

نصف كوب من الزبدة.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

نصف كوب من الزيت النباتي.

بيضة واحده بدرجة حرارة الغرفة.

كوب من جوز الهند المبشور.

2 ونصف كوب من الدقيق الأبيض.

نصف كوب من السكر البودرة الناعم.

ملعقة ونصف صغيرة من بكينج بودر.

للتغطية:-

شوكولاتة بيضاء مذابة.

جوز هند مبشور.

طريقة التحضير

سوف نتعرف من خلال السطور الأتية علي خطوات تحضير بسكويت رفايلو اللذيذ في المنزل بكل سهولة وهي كالاتي:-