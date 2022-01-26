كوكيز الزبدة بالفانيليا بخطوات سهلة وبسيطة وغير مكلفة

يعتبر كوكيز الزبدة بالفانيليا ، من أفضل أنواع البسكويت الذي يعشقه الأطفال، ويقبلون على تناولها في وجبة الإفطار، مع كوب من الشاي بالحليب، ولذا تبحث الأمهات عن التجديد في عمل الكوكيز بأشكال مزينة ونكهات مختلفة، مثل نكهة الفانيليا أو الشوكولاتة وغيرها، ولكن تعتبر الفانيليا من أفضل النكهات التي تتميز برائحة ذكية جداً، وطعم رائع يجذب الأطفال إليها وتقدم أيضاً في الأعياد والمناسبات وخاصة أعياد الميلاد، فهي حلوى سهلة وبسيطة وغير مكلفة، ويمكن إعدادها في المنزل بكل سهولة وبساطة لتوافر مكوناتها في كل منزل، ومن خلال موقعنا ثقفني الإخباري سوف نتعرف على أسهل طريقة لعمل كوكيز الزبدة بالفانيليا في المنزل.

مكونات عمل كوكيز الزبدة بالفانيليا



سوف نتعرف من هنا علي مقادير هذه الحلوى اللذيذة وهي كالتالي:-

2 كوب من الدقيق الأبيض.

نصف كوب من الزبدة بدرجة حرارة الغرفة.

بيضة واحده بدرجة حرارة الغرفة.

ربع ملعقة صغيرة من بكنج بودر.

رشة صغيرة من الملح.

5 ملاعق كبيرة من السكر.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

طريقة التحضير

سوف نتعرف من خلال السطور الأتية علي خطوات تحضير كوكيز الزبدة بالفانيليا في المنزل بخطوات بسيطة وسهلة وهي كالتالي:-

في العجان الكهربائي، نضع الزبدة والسكر ونخفق على سرعة عالية، لمدة 10 دقائق حتى نحصل على قوام هش وكريمي. بعد ذلك نقوم بوضع البيض والفانيليا ونخفق جيداً، حتى يمتزج الخليط تماماً ويصبح ناعم وكريمي. ثم نضيف الدقيق ونقلب جيداً بواسطة اليد بدون عجن، حتى نحصل على عجينة متماسكة وطرية. تغطي بكيس بلاستك وتوضع في الثلاجة لمدة ربع ساعة، قبل التشكيل ليسهل فردها، ثم نفردها دائرة بسمك واحد ونصف سم. ثم تقطع دوائر بواسطة قطاعة وترص في صينية ممسوحة بقليل من الزيت، مع ترك مسافة بين كل قطعة والثانية. بعد ذلك تخبز في فرن ساخن مسبقاً على درجة حرارة 160 مئوية، في رف أوسط لمدة 20 دقيقة مع المتابعة من حين لآخر. وعند تمام النضج وأخذ لون ذهبي، تخرج وتترك لتبرد تماماً، ثم تقدم بجانب كوب من الشاي بألف هنا وشفا.

أسرار نجاح البسكويت

من هنا سوف نذكر لكم بعض أسرار نجاح الوصفة وهي كالاتي:-