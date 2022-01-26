أسرار الحلوانية لعمل كيكة البسبوسة بالمكسرات في المنزل على تكاتها السحرية الأصلية

تعتبر كيكة البسبوسة من الحلويات الشرقية الشهية واللذيذة، كما تتميز بسهولة تحضيرها بالمنزل، وتكون الأكثر انتشارًا في شهر رمضان المبارك، كما إنها تعرف باسم كيكة الزبادي أو كيك الرواني، ومن أهم مكوناتها دقيق السميد والدقيق الأبيض الخاص بالكيك لكي تحصلي على قوام هش وطري.

أسرار الحلوانية لعمل كيكة البسبوسة

المكونات

٢٠٠ جرام من الدقيق الأبيض.

٢٠٠ جرام من سميد البسبوسة.

1 كوب وربع كوب من جوز الهند الناعم.

علبة كبيرة من الزبادي.

٢٠٠ جرام من السكر الأبيض.

٢٠٠ جرام من الزيت النباتي.

٢ بيضة متوسطة الحجم.

٢ ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

٢ ملعقة صغيرة من الفانيليا.

٢ كوب من الشربات الساخن.

طريقة التحضير

قومي بفتح الفرن أولًا على درجة حرارة ١٨٠ درجة مئوية.

أحضري طبق كبير وأضيفي جميع المكونات السابقة دون الشربات، ثم حركي المكونات بالمضرب اليدوي حتى تحصلِ على عجينة طرية.

أحضري صينية متوسطة الحجم مدهونة بالزيت ونسكب بها خليط كيكة البسبوسة، ثم بعد ذلك اضغطي على الخليط بالأيدي حتى تتساوى بالكامل.

أدخلي الصينية الفرن الساخن مسبقًا لمدة لا تقل عن ٣٥ دقيقة.

بعد تمام النضج قومي بسكب الشربات فوق الكيكة بعد خروجها من الفرن مباشرًة.

طريقة عمل البسبوسة

المكونات

2 كوب ونصف من السميد.

3 كوب من الزبادي.

كوب ونصف كوب من السكر.

3 ملاعق كبيرة من الزيت النباتي.

4 ملاعق كبيرة من جوز الهند المبشور.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

رشة من الملح.

فستق للتزين.

طريقة التحضير