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عمر شويل - جدة أسرار تتبيلة السمك السنجاري بالخلطة المشوية في الفرن مش هتعمليه بره تاني - ثقفني
تعتبر الأسماك من أكثر الأكلات المحببة لدي العديد من الأشخاص سواء كان كبار أو صغار كما تحتوي على العديد من البروتينات المفيدة للجسم بصورة كبيرة للغاية كما يتواجد العديد من الطرق التي يمكنكم من خلالها تحضير السمك بكل سهولة كما تعتبر من الوجبات المغذية لأنها تحتوي على العديد من العناصر المفيدة للجسم، تابعوا معانا خلال السطور القادمة طريقة تحضير السمك السنجاري بكل سهولة في المنزل في الفرن من خلال مكونات بسيطة للغاية.
مكونات السمك السنجاري
يمكنكم تحضير السمك السنجاري بكل سهولة من خلال المقادير الآتية:
- كيلو من السمك كبير الحجم.
- جزر مبشور متوسطة الحجم.
- 2 بصلة مفرومة متوسطة الحجم مقطع شرائح.
- حبة من الطماطم المقطعة مكعبات متوسطة الحجم.
- حبة من الفلفل الألوان المقطعة شرائح رفيعة.
- حبه من الفلفل الأحمر الحار مقطع حلقات (اختياري).
- ¼ كوب من الكزبرة الخضراء المفرومة.
- ملعقة كبيرة من الثوم المفروم.
- 3 معالق كبيرة من عصير الليمون.
- معلقة كبيرة كمون.
- ربع كوب من الزيت.
- ملعقة صغيرة من الكزبرة.
- ملح.
- فلفل أسود
طريقة تحضير السمك السنجاري بكل سهولة
يمكنكم تحضير السمك السنجاري بكل سهولة للغاية من خلال الخطوات الآتية:
- في البداية نقوم بتنظيف السمك بشكل جيد ويجب أن يتم تنظفيه بالملح والليمون حتى يتم التخلص من جميع الروائح الغير محببة تماما.
- ثم يتم فتح السمك من الرأس إلى الذيل بشكل طولي.
- ثم يتم رش الملح والفلفل الأسود و الزيت من الداخل والخارج أيضا.
- ثم يتم إحضار صينية الفرن ونقوم بتوزيع القليل من الزيت داخل الصينية حتى لا تلتصق.
- ثم يتم وضع السمك في الصينية.
- ثم يتم إحضار خلطة السمك السنجاري عن طريق وضع طاسة على نار متوسطة ثم يتم إضافة القليل من الزيت حتى يسخن قليلا.
- ثم نقوم بوضع مكعبات من البصل المقطع شرائح ونقوم بتشويح البصل في الزيت.
- ثم يتم إضافة الفلفل الالوان المقطع شرائح والجزر.
- ثم يتم تقليب جميع المكونات مع بعضها جيدا ثم يتم رفعه من على النار.
- ثم يتم إضافة الثوم المفروم والفلفل الحار والطماطم ونخلط جميع المكونات مع بعضها.
- ثم يتم إضافة الملح والفلفل الأسود والكمون والكزبرة المفرومة والليمون ويتم التقليب جيدا مع باقي المكونات.
- ثم يجب عليكم تسخين الفرن على درجة حرارة ٢٠٠ درجة مئوية.
- وبعد ذلك نقوم بتوزيع خليط الخضروات على السمك من الداخل.
- ثم يتم وضع الصينية في الفرن على درجة حرارة ١٨٠ درجة لمدة ثلاثون دقيقة حتى تتم التسوية.
- ثم يتم تشغيل الشواية لمدة خمس دقائق حتى يحصل السنجاري على اللون الرائع..
ثم يخرج ويتم تقديمه بجانب العديد من الأطعمة والهنا والشفا.
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