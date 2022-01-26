أسرار تتبيلة السمك السنجاري بالخلطة المشوية في الفرن مش هتعمليه بره تاني

تعتبر الأسماك من أكثر الأكلات المحببة لدي العديد من الأشخاص سواء كان كبار أو صغار كما تحتوي على العديد من البروتينات المفيدة للجسم بصورة كبيرة للغاية كما يتواجد العديد من الطرق التي يمكنكم من خلالها تحضير السمك بكل سهولة كما تعتبر من الوجبات المغذية لأنها تحتوي على العديد من العناصر المفيدة للجسم، تابعوا معانا خلال السطور القادمة طريقة تحضير السمك السنجاري بكل سهولة في المنزل في الفرن من خلال مكونات بسيطة للغاية.

مكونات السمك السنجاري

يمكنكم تحضير السمك السنجاري بكل سهولة من خلال المقادير الآتية:

كيلو من السمك كبير الحجم.

جزر مبشور متوسطة الحجم.

2 بصلة مفرومة متوسطة الحجم مقطع شرائح.

حبة من الطماطم المقطعة مكعبات متوسطة الحجم.

حبة من الفلفل الألوان المقطعة شرائح رفيعة.

حبه من الفلفل الأحمر الحار مقطع حلقات (اختياري).

¼ كوب من الكزبرة الخضراء المفرومة.

ملعقة كبيرة من الثوم المفروم.

3 معالق كبيرة من عصير الليمون.

معلقة كبيرة كمون.

ربع كوب من الزيت.

ملعقة صغيرة من الكزبرة.

ملح.

فلفل أسود

طريقة تحضير السمك السنجاري بكل سهولة

يمكنكم تحضير السمك السنجاري بكل سهولة للغاية من خلال الخطوات الآتية: