نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل ستربس الدجاج المقرمش واللذيذ على طريقة كنتاكى المميزة مع التتبيلة السرية الخطيرة في المقال التالي
يعتبر ستربس الدجاج او ما يطلق علية اصابع الدجاج من الاكلات والوصفات الشهية واللذيذة المميزة. وهى من الأكلات التى يفضلها الكثير من الكبار والصغار. كذلك تعتبر من الوصفات السهلة والسريعة فى التحضير ويتم تحضيرها من صدور الدجاج. المتبلة بتتبيلة لذيذة وشهية ومغطاة بطبقة مقرمشة مقلية ولذيذة ايضا وذلك دون أن تتشرب زيت. وسوف نوضح افضل الوصفات على طريقة كنتاكى المميزة والتى تضمن لك الوصول الى طعم مميز وشهى على طريقة المطاعم الكبرى والشهيرة. وسوف نذكر الوصفة فى الخطوات التالية.
طريقة عمل ستربس دجاج كنتاكى اللذيذ والشهى
للحصول على ستربس دجاج مقرمش ولذيذ بالاضافة الى الطعم الشهى ينبغى اتباع المكونات المستخدمة مع المقادير. وكذلك اتباع الخطوات اللازمة ويعتبر ستربس الدجاج من الوجبات او الوصفات السهلة والتى يمكن تحضيرها فى المنزل بطعم مميز وذلك باتباع الخطوات والنصائح فى طريقة العمل.
مكونات عمل ستربس دجاج كنتاكى
- كيلو من صدور الدجاج مخلية.
- ثم كوب من الدقيق.
- نصف كوب من النشا.
- مع كوب من الكورن فليكس او البقسماط حسب الرغبة.
- ايضا كوب من الزبادى.
- ملعقة من الفلفل الأسود.
- كذلك ملعقة من البابريكا.
- ثم ملعقة من البصل البودر.
- مع ملعقة من الثوم البودر.
- ايضا ملعقة من الملح حسب الرغبة.
- ثم ملعقة من بهارات الفراخ.
- مع ملعقة من البيكنج بودر.
- حبة وسط من البصل المفروم.
- ملعقة صغيرة من الكاري.
- ايضا ملعقة من الخل.
خطوات وطريقة عمل ستربس دجاج كنتاكى
- غسل صدور الدجاج جيدا ثم تقطع الى اصابع او شرائح متساوية فى الحجم والسمك حسب الرغبة.
- يتم نقع صدور الدجاج او قطع الدجاج فى ماء به ملعقتان من الملح وملعقتين من السكر مع الخل وتترك لمدة ساعة.
- ثم نقوم بتتبيل قطع الدجاج فى الملح والفلفل الاسود والبصل البودر والثوم البودر والبابريكا والكارى وبهارات الفراخ مع كوب من الماء.
- يتم فرك قطع الدجاج فى التتبيلة جيدا وتترك فى التتبيلة مدة ثلاث ساعات.
- خلط البيض مع الزبادى مع رشة من الملح والفلفل الاسود وخفقهم جيدا.
- ثم خلط الدقيق والنشا والبيكنج بودر معا جيدا. وضع الكورن فليكس في طبق اخر.
- تسخين الزيت فى مقلاة عميقة على النار حتى يسخن جيدا ثم تهدئة النار عند وضع قطع ستربس الدجاج للقلي.
- يتم غمس اصابع الدجاج فى خليط الدقيق ثم فى خليط البيض ثم فى الكورن فليكس.
- بعد ذلك توضع فى الزيت على نار متوسطة وذلك حتى لاتحترق اصابع ستربس الدجاج من الخارج وتكون نية من الداخل.
- ثم التقليب حتى تاخذ اللون الذهبى ونخرجها من الزيت وتوضع فى مصفاة جانبا وتقدم بعد ذلك بجانب الثومية والصوص والكاتشب والمايونيز.
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