طريقة عمل ستربس الدجاج المقرمش واللذيذ على طريقة كنتاكى المميزة مع التتبيلة السرية الخطيرة

يعتبر ستربس الدجاج او ما يطلق علية اصابع الدجاج من الاكلات والوصفات الشهية واللذيذة المميزة. وهى من الأكلات التى يفضلها الكثير من الكبار والصغار. كذلك تعتبر من الوصفات السهلة والسريعة فى التحضير ويتم تحضيرها من صدور الدجاج. المتبلة بتتبيلة لذيذة وشهية ومغطاة بطبقة مقرمشة مقلية ولذيذة ايضا وذلك دون أن تتشرب زيت. وسوف نوضح افضل الوصفات على طريقة كنتاكى المميزة والتى تضمن لك الوصول الى طعم مميز وشهى على طريقة المطاعم الكبرى والشهيرة. وسوف نذكر الوصفة فى الخطوات التالية.

طريقة عمل ستربس دجاج كنتاكى اللذيذ والشهى

للحصول على ستربس دجاج مقرمش ولذيذ بالاضافة الى الطعم الشهى ينبغى اتباع المكونات المستخدمة مع المقادير. وكذلك اتباع الخطوات اللازمة ويعتبر ستربس الدجاج من الوجبات او الوصفات السهلة والتى يمكن تحضيرها فى المنزل بطعم مميز وذلك باتباع الخطوات والنصائح فى طريقة العمل.

مكونات عمل ستربس دجاج كنتاكى

كيلو من صدور الدجاج مخلية.

ثم كوب من الدقيق.

نصف كوب من النشا.

مع كوب من الكورن فليكس او البقسماط حسب الرغبة.

ايضا كوب من الزبادى.

ملعقة من الفلفل الأسود.

كذلك ملعقة من البابريكا.

ثم ملعقة من البصل البودر.

مع ملعقة من الثوم البودر.

ايضا ملعقة من الملح حسب الرغبة.

ثم ملعقة من بهارات الفراخ.

مع ملعقة من البيكنج بودر.

حبة وسط من البصل المفروم.

ملعقة صغيرة من الكاري.

ايضا ملعقة من الخل.

خطوات وطريقة عمل ستربس دجاج كنتاكى