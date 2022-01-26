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عمر شويل - جدة ماكرون بدون دقيق لوز وبمكونات موجودة في كل بيت والطعم رائع - ثقفني
الماكرون من الحلويات الفرنسية اللذيذة والمحببة للكثيرين، وسوف نقدم لكم اليوم وصفة لتحضير ماكرون بدون دقيق لوز وبمكونات متوفرة في كل بيت، كما أنها تعطي نتائج ممتازة من حيث الشكل والمذاق ولا تختلف كثيراً عن الوصفة الأصلية لتحضيره بدقيق اللوز، ومن المهم لنجاح الوصفة معايرة المكونات بالجرامات لكي نحصل على نتائج متميزة، ومن خلال موقع ثقفني، سنقدم وصفة تحضير الماكرون بدون دقيق لوز على طريقة آية حبيب.
مكونات عمل ماكرون بدون دقيق لوز
ماكرون الفول السوداني
- 75 جرام فول سوداني مطحون.
- 75 جرام سكر بودرة.
- 65 بياض بيض (2 بياض بيض) بدرجة حرارة الغرفة.
- 75 سكر ناعم غير مطحون.
طريقة التحضير
- نطحن الفول السوداني المقشر غير المحمص في المطحنة مع السكر البودرة حتى نحصل على قوام ناعم جداً.
- ثم ننخل الفول السوداني المطحون مع السكر بمصفاة سلك للتخلص من أي تكتلات.
- نخفق بياض البيض بالمضرب الكهربي في إناء نظيف وجاف حتى يصبح القوام أبيض ومتماسك، ثم نضيف السكر الناعم تدريجياً مع استمرار الخفق.
- نضيف بياض البيض على المكونات الجافة مع التقليب بالملعقة حتى تمتزج المكونات مع بعضها ونحصل على قوام كريمي.
- ثم نضع الخليط في كيس تزيين الحلويات ونشكله لدوائر بحجم متساوي على صينية مبطنة بورق الزبدة.
- نطرق الصينية برفق للتخلص من الهواء الزائد، ثم نتركها في حرارة الغرفة لمدة ساعة حتى يجف السطح الخارجي للماكرون.
- ثم ندخل الصينية في فرن ساخن مسبقاً على درجة 150 مئوية لمدة 12- 15 دقيقة.
- نخرج الصينية من الفرن ونتركها تبرد تماماً قبل تحريك قطع الماكرون، ثم نلصق كل قطعتين بحشوة صوص الكراميل.
طريقة عمل ماكرون الدقيق العادي
المكونات
- 65 جرام دقيق متعدد الاستعمالات.
- 65 جرام سكر بودرة.
- 50 جرام بياض بيض.
- 65 جرام سكر ناعم.
- نقطتين من رائحة اللوز.
- نقطة لون طعام أصفر.
طريقة التحضير
- نخفق بياض البيض حتى نحصل على قوام أبيض ومتماسك، ثم نضيف السكر الناعم تدريجياً ونقطتين من رائحة اللوز ونقطة من لون الطعام الأصفر مع استمرار الخفق.
- ننخل الدقيق والسكر الناعم بمصفاة سلك للتخلص من أي تكتلات، ثم نضيف بياض البيض عل المكونات الجافة مع التقليب حتى نحصل على قوام كريمي ناعم.
- نشكل الخليط لدوائر باستخدام كيس تزيين الحلويات على صينية مبطنة بورق الزبدة، ثم نطرق الصينية للتخلص من الهواء الزائد.
- ثم نترك الصينية في درجة حرارة الغرفة حتى يجف سطح الماكرون، ثم ندخلها الفرن الساخن مسبقاً على درجة 150 مئوية لمدة 12- 15 دقيقة حتى ينضج.
- نخرج الصينية من الفرن ونتركها تبرد، ثم نلصق كل قطعتين بحشوة النوتيلا.
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