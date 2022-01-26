ماكرون بدون دقيق لوز وبمكونات موجودة في كل بيت والطعم رائع

الماكرون من الحلويات الفرنسية اللذيذة والمحببة للكثيرين، وسوف نقدم لكم اليوم وصفة لتحضير ماكرون بدون دقيق لوز وبمكونات متوفرة في كل بيت، كما أنها تعطي نتائج ممتازة من حيث الشكل والمذاق ولا تختلف كثيراً عن الوصفة الأصلية لتحضيره بدقيق اللوز، ومن المهم لنجاح الوصفة معايرة المكونات بالجرامات لكي نحصل على نتائج متميزة، ومن خلال موقع ثقفني، سنقدم وصفة تحضير الماكرون بدون دقيق لوز على طريقة آية حبيب.

مكونات عمل ماكرون بدون دقيق لوز

ماكرون الفول السوداني

75 جرام فول سوداني مطحون.

75 جرام سكر بودرة.

65 بياض بيض (2 بياض بيض) بدرجة حرارة الغرفة.

75 سكر ناعم غير مطحون.

طريقة التحضير

نطحن الفول السوداني المقشر غير المحمص في المطحنة مع السكر البودرة حتى نحصل على قوام ناعم جداً. ثم ننخل الفول السوداني المطحون مع السكر بمصفاة سلك للتخلص من أي تكتلات. نخفق بياض البيض بالمضرب الكهربي في إناء نظيف وجاف حتى يصبح القوام أبيض ومتماسك، ثم نضيف السكر الناعم تدريجياً مع استمرار الخفق. نضيف بياض البيض على المكونات الجافة مع التقليب بالملعقة حتى تمتزج المكونات مع بعضها ونحصل على قوام كريمي. ثم نضع الخليط في كيس تزيين الحلويات ونشكله لدوائر بحجم متساوي على صينية مبطنة بورق الزبدة. نطرق الصينية برفق للتخلص من الهواء الزائد، ثم نتركها في حرارة الغرفة لمدة ساعة حتى يجف السطح الخارجي للماكرون. ثم ندخل الصينية في فرن ساخن مسبقاً على درجة 150 مئوية لمدة 12- 15 دقيقة. نخرج الصينية من الفرن ونتركها تبرد تماماً قبل تحريك قطع الماكرون، ثم نلصق كل قطعتين بحشوة صوص الكراميل.

طريقة عمل ماكرون الدقيق العادي

المكونات

65 جرام دقيق متعدد الاستعمالات.

65 جرام سكر بودرة.

50 جرام بياض بيض.

65 جرام سكر ناعم.

نقطتين من رائحة اللوز.

نقطة لون طعام أصفر.

طريقة التحضير