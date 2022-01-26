طريقة عمل الكنافة على الفحم اللذيذة في المنزل بكل سهولة وبساطة

الكنافة على الفحم ، تعتبر من الحلويات اللذيذة والمشهورة في الوطن العربي ويحبها الكثير من الصغار والكبار، وتختلف طريقة تحضيرها من بلد إلى آخر، وتعتبر من الحلويات التي يقبل عليها الكثير من الأشخاص في شهر رمضان، وتبحث دائماً الأمهات على طرق سهلة وبسيطة وغير مكلفة لعملها لأبنائها بدل من شرائها جاهزة، وتختلف طريقة حشوها حيث أنه يمكن حشوها بالمكسرات أو الجبنة أو القشطة وغير من الحشوات، وتتكون من مكونات سهلة ومتوفرة في كل منزل ويعتبر المكون الرئيسي لها هي السمنة حتي لا تنشف بل بالعكس تجعلها طرية وهشة ولذيذة، ويمكن تقديمها في المناسبات والاعياد جانب كوب من الشاي أو القهوة أو كوب من عصير البرتقال، لذلك سوف نتعرف متابعينا من خلال موقعنا ثقفني على طريقة تحضير الكنافة على الفحم اللذيذة في المنزل بكل سهولة وبدون تكلفة خطوة بخطوة.

مكونات عمل الكنافة على الفحم

تحتوي الكنافة على الفحم على بعض المكونات وهي كالتالي:-

كيلو جرام ونصف من الكنافة.

٢ كوب من الجبنة الموتزاريلا.

٣ ملاعق كبيرة من السمنة البلدي.

٣ملاعق كبيرة سمنة لدهن الصينية.

فستق مطحون للتزيين.

زبيب للتزيين.

فول سوداني مطحون للتزيين.

جوز هند مخفف للتزيين.

مقادير عمل الشربات

سوف نتعرف على مكونات عمل الشربات وهي كالتالي:-

كوب من الماء.

٢ كوب من السكر.

عدة قطرات من عصير الليمون.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير الكنافة اللذيذة في المنزل بكل سهولة وبدون تكلفة خطوة بخطوة وهي كالتالي:-