بالفوار.. تنظيف الكرشة بالتجميد وحيل أخرى سحرية لألذ طبق كرشة بدون زفارة من غير تعب ومجهود

الكرشة من أكثر الأكلات الشعبية المفضلة عند الكثير خاصة الشعب المصري، وبما أن جميع السيدات تقوم بالإبداع والتنوع في طهي الطعام وبالتحديد الكرشة لكنها تحمل هم تنظيفها لأنها تحتاج الوقت والجهد، لكننا أتينا لكِ بطريقة سهلة وبسيطة لتنظيف الكرشة بالتجميد، اتبعي قراءة المقال لمعرفتها.

تنظيف الكرشة بالتجميد

لنساعدك في توفير وقتك وجهدك لتنظيف الكرشة، سنقدم طرق مختلف في تنظيفها وعلى حسب نوع الحيوان المذبوح لأنها تختلف في التنظيف، وإليكم هذه الطرق وجميعها مجربة ونتائجها رائعة ليس عليكى غير تجربتها.

أول شيء قومي بغسلها جيداً بالماء حتى نزول كل الأوساخ منها.

نظفيها عدة مرات بالماء والخل وملح تحت الماء.

ثم قومي بوضعها في الفريزر لمدة ساعتين أو ثلاثة فقط حتى تكون يديكِ تتحملها وليس تكون حجراً، لكي تتحكمي بها.

نخرجها بعد ذلك من الفريزر ولمجرد فركها بيدك سيخرج منها كل الغمقان بكل سهولة.

ثم اشطفيها بالماء العادي وأطهيها.

فوار لتنظيف الكرشه

نضع ماء على النار ونتركها حتى تغلي، ثم نضيف 2 قرص فوار من فيتامين سي.

ونضع الكرشة بها ونتركها 10 دقائق، ونرفعها بعد ذلك.

قشري الطبقة الغامقة بالسكين ستخرج معك بكل سهولة.

طريقة تنظيف كرشة خروف أو عجل صغير السن

تعد تنظيف كرشة العجل أسهل من تنظيف كرشة البقر أو الجاموس، كما أن سن الحيوان يؤثر في درجة التنظيف، إليكِ الطريقة:

إذا لم تقومي بطبخها في نفس اليوم، فقومي بوضعها في الفريزر بعد شطفها جيداً بالماء.

وتخلصى من جميع الأوساخ والدهون التى بها.

في موعد طبخها، إخراجيها من الفريزر واتركيها حتى تفك.

قومي بفركها بيدك أو بسكين وستلاحظين زوال السواد منها.

تنظيف الكرشة بالبيكنج بودر

نضع ماء على النار ثم نحركها منها بعد غليانها ونضيف كيس بكينج بودر للماء.

تغمر الكرشة بها لمدة 5 دقائق وترفع.

تكحت بالسكين الطبقة السوداء حتى تزول وتكون بيضاء.

طريقة تنظيف كرشة البقر أو الجاموس كبير بالسن:

نضع وعاء به ماء على النار مع نصف كوب من الخل حتى تغلي.

نضع الكرشة لمدة 5د، وتقشر بالسكين الطبقة السوداء حتى تصبح نظيفة.

يمكنك وضع ملح الليمون أيضاً بدلاً من الخل لنتيجة أفضل.

بعد تقديمنا لكِ طرق تنظيف الكرشة بالتجميد وطرق أخرى، سنقدم لكِ مرة أخري طرق طاهيها بخطوات مختلفة عن الطرق التقليدية المعروفة، لذلك عليكِ تتبع مقالتنا لمعرفة كل ما يخص الطبخ والمطبخ للاستفادة منها في منزلك، وبذلك لا تحملي هم تنظيف لحم الأضُحية في منزلك بكل سهولة.