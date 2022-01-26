وداعا للمشاكل تخلصي من الشعر الزائد نهائيا بدون الم باستخدام الفازلين

استخدام الفازلين لإزالة الشعر نهائيا، تعتبر أكثر المشاكل التي تواجه السيدات خاصة المقبلات على الزواج هو إزالة الشعر من المناطق الحساسة، وتستخدم بعضهم الليزر للتخلص من الشعر وعدم ظهور مرة أخرى لكنها مكلفة للغاية وبعد الكثير من الدراسات والتجارب التي أجريت في مجال إزالة الشعر والتي توصلت إلى أفضل الوصفات الطبيعية التي تأتي بنتائج مطابقة لليزر تمام و سنوضح كيفية استخدام الفازلين لإزالة الشعر نهائيا في هذا المقال.

وصفات باستخدام الفازلين لإزالة الشعر الزائد نهائيا

مكونات الوصفة الأولى ( الفازلين، الملح)

ملعقتين كبار فازلين طبي.

ملعقة إلا ربع حليب السائل.

ملعقتين ملح أبيض.

طريقة التحضير والاستخدام

نحضر طبق غير مخصص لتناول الطعام وكذلك الملعقة وندمج المكونات بالملعقة حتى تتشكل عجينة طرية.

نغسل المنطقة المراد إزالة الشعر منها و نجففها جيدا باستخدام فوطة جافة.

نوزع الخليط على المكان بكمية كبيرة لتكون طبقة سميكة ويترك ثلث ساعة.

تمسك العجينة وتكون جفت تمام في عكس اتجاه نمو الشعر وتنزع.

تغسل المنطقة جيدا وتدهن بزيت جونسون للأطفال.

تكرار الوصفة أسبوعيا يسبب تقليل نمو الشعر مما يؤدي إلى اختفائه تماما مع مرور الوقت.

مكونات الوصفة الثانية ( فازلين، كركم)

ملعقة كبيرة من الفازلين.

ملعقة صغيرة كركم اصفر مطحون.

ملعقتين كبار لبن بودر.

ملعقتين ماء أو لبن سائل.

ملعقة كبيرة حمص مطحون ناعم.

طريقة التحضير والاستخدام

نحضر طبق خاص بالوصفات والمسرات وبفضل أن يكون بلاستك أو زجاج.

نضع الكركم ودقيق الحمص والدقيق الأبيض والحليب والماء ونقلبهم جيدا.

ثم نضيف الفازلين ونجعلهم عجينة طرية متماسكة بالتقليب المستمر.

نجهز المكان المرغوب إزالة الشعر منه بغسله وتجفيفه ونضع عليه العجينة ونتركها حتى تجف، ثم نسحبها في الاتجاه المعاكس لنمو الشعر.

ثم نغسل المكان بالماء جيدا.

تعتبر الوصفات السابقة من أسهل الوصفات في الاستخدام وأكثرها فاعلية من حيث النتائج الرائعة في تطبيقها ويمكنها أن تقضي علي نمو الشعر بسهولة ونهائيا دون إلى الألم باستخدام أربع أو ثلاث مرات أسبوعيا وإن لم يوجد شعر، كما أن المكونات المستخدمة في الوصفات تساعد علي تفتيح وترطيب المكان بطريقة مثالية متميزة.