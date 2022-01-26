نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وصفة باذنجان صحية بطريقة سهلة وشهية واقتصادية وبمذاق روعة ومميز جداً في المقال التالي
وصفة باذنجان صحية ، من الأكلات اللذيذة والشهية التي يعشقها الصغار والكبار على حد سواء، والمحببة والمفضلة لديهم أيضاً، كما أنها تحظى بإقبال الجميع أيضاً، نظرا لمذاقها المميز واللذيذ الذي لا يوصف، كما يقدم الباذنجان بأطباقه المختلفة والمتنوعة والشهية والرائعة على وجبة الفطور أو العشاء أو الغداء، كما تتميز بقيمتها الغذائية العالية، وبفائدتها الصحية أيضاً، حيث تمد الجسم بالطاقة والحيوية، بالإضافة إلى سهولة تحضيرها، وبساطة مكوناتها أيضاً، وتبحث الكثير من ربات البيوت عبر الانترنت عن طريقة تحضيرها لكي يحضرونها لأفراد أسرتهم وإسعادهم، ولما لها من فوائد جمة أيضاَ، كما يمكنكم تجربة بطاطس مقلية بالخلطة السرية وسوف تنال إعجابكم، وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني طريقة عمل وصفة باذنجان صحية بكل سهولة، وبألذ الوصفات.
مكونات وصفة باذنجان صحية
تتكون وصفة باذنجان صحية من مكونات بسيطة تكسبها مذاقها اللذيذ والشهي والمميز، وغنية بالقيمة الغذائية، ومتوفرة في كل بيت، وهي كالآتي:
- 2 حبة باذنجان كبير الحجم مقطع شرائح طوليا.
- كوب إلا ربع من زيت الزيتون.
- أوريجانو أو زعتر.
- ملح.
- 200 جم طماطم مفروم ناعم.
- 120 جم جبنة موزاريلا مقطعة مكعبات صغيرة (ويمكنكم الاستعانة بطريقة عمل الجبنة الموزاريلا في المنزل بدلا من شرائها).
- رشة شطة.
- 2 ملعقة كبيرة من البقسماط.
طريقة التحضير
قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على طريقة عمل وصفة باذنجان صحية بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير جداً، وهي كالآتي:
- نحضر وعاء، ثم نضيف إليه زيت الزيتون والملح والأوريجانو، ثم نخلطهم جيدا.
- ثم نحضر صينية فرن ونضع فيها ورقة زبدة، ثم نرص فيها شرائح الباذنجان.
- ثم ندهن شرائح الباذنجان من الجهتين بخليط زيت الزيتون.
- بعد ذلك ندخل الصينية فرن مسحن مسبقا على درجة حرارة 200 درجة مئوية، ثم نتركها لمدة 15 دقيقة.
- ثم نحضر وعاء ونضيف إليه الطماطم المفروم ناعم والجبنة الموزاريلا والبقسماط والشطة، ثم نخلطهم جيدا.
- ثم نخرج الصينية من الفرن ونوزع فوق كل شريحة من الباذنجان كمية من الحشو.
- بعد ذلك ندخل الصينية الفرن مرة ثانية مسخن على درجة حرارة 180 درجة مئوية، ثم نتركها لمدة 15 دقيقة.
- ثم نخرج الصينية من الفرن ونقدم، وصفة باذنجان في طبق التقديم.
- وبالهنا والشفا.
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