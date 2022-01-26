وصفة باذنجان صحية بطريقة سهلة وشهية واقتصادية وبمذاق روعة ومميز جداً

وصفة باذنجان صحية ، من الأكلات اللذيذة والشهية التي يعشقها الصغار والكبار على حد سواء، والمحببة والمفضلة لديهم أيضاً، كما أنها تحظى بإقبال الجميع أيضاً، نظرا لمذاقها المميز واللذيذ الذي لا يوصف، كما يقدم الباذنجان بأطباقه المختلفة والمتنوعة والشهية والرائعة على وجبة الفطور أو العشاء أو الغداء، كما تتميز بقيمتها الغذائية العالية، وبفائدتها الصحية أيضاً، حيث تمد الجسم بالطاقة والحيوية، بالإضافة إلى سهولة تحضيرها، وبساطة مكوناتها أيضاً، وتبحث الكثير من ربات البيوت عبر الانترنت عن طريقة تحضيرها لكي يحضرونها لأفراد أسرتهم وإسعادهم، ولما لها من فوائد جمة أيضاَ، كما يمكنكم تجربة بطاطس مقلية بالخلطة السرية وسوف تنال إعجابكم، وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني طريقة عمل وصفة باذنجان صحية بكل سهولة، وبألذ الوصفات.

مكونات وصفة باذنجان صحية

تتكون وصفة باذنجان صحية من مكونات بسيطة تكسبها مذاقها اللذيذ والشهي والمميز، وغنية بالقيمة الغذائية، ومتوفرة في كل بيت، وهي كالآتي:

2 حبة باذنجان كبير الحجم مقطع شرائح طوليا.

كوب إلا ربع من زيت الزيتون.

أوريجانو أو زعتر.

ملح.

200 جم طماطم مفروم ناعم.

120 جم جبنة موزاريلا مقطعة مكعبات صغيرة (ويمكنكم الاستعانة بطريقة عمل الجبنة الموزاريلا في المنزل بدلا من شرائها).

رشة شطة.

2 ملعقة كبيرة من البقسماط.

طريقة التحضير

قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على طريقة عمل وصفة باذنجان صحية بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير جداً، وهي كالآتي: