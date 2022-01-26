نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حموضة المعدة ارتجاع المريء والحل السريع والنهائي لوقف الحموضة بدون أدوية في المقال التالي

عمر شويل - جدة الكثير أصبح يعاني من حموضة المعدة، ويسبب هذا الأمر الازعاج للمصابين به، فالحموضة لا تتعب المعدة فقط بل تصاحب بآلام في الحلق وعلى الصدر، وأسباب الحموضة كثيرة منها النوم بعد تناول الوجبة مباشرة أو التدخين أو أكل الوجبات السريعة بكثرة وهذه الأسباب تجعل المعدة تفرز عصارتها الهضمية بكثرة كما أن للبهارات الكثيرة الموجودة في الطعام سبباً في ذلك، واليوم وعبر موقعنا سنتعرف على أهم الطرق في التخلص من حموضة المعدة.

طرق القضاء على حموضة المعدة

الأعشاب

شرب الأعشاب يساعد كثيرا في تهدئة الآلام المعدة، ومن هذه الأعشاب النعناع والينسون والكراوية والريحان والزهرات وكثيراً من الأعشاب الأخرى التي تعمل على تهدئة المعدة، فنقوم بغلي أي نوع أعشاب موجود وتركه حتى يبرد ثم شربه.

تناول التفاح وشرب خل التفاح

يعتبر هذين الشيئين من أكثر العلاجات الجيدة للتخلص من حموضة المعدة، فالتفاح فاكهة حمضية ولكنه يقوم بمعادلة نسبة الحموضة في المعدة.

تناول الحليب

يعمل الحليب على تهدئة المعدة وذلك بسبب وجود فيه معدن الكالسيوم، لذا لمن يعانون من حموضة المعدة يجب تواجد الحليب في منازلهم دائما وشرب كوب من الحليب وهو بارد في حالة الشعور بحرقة المعدة.

الشوفان

الشوفان هو أحد أهم مصادر الألياف والتي تقوم بامتصاص جميع الزوائد الحمضية التي تنتجها المعدة، كما أنه لها دور فعال في التخلص من الإمساك وحماية الجسم كله عموماً.

الصبار

يعد الصبار من العلاجات الطبيعية المستخدمة في تبريد المعدة، ويتم النصح بشربه قبل تناول الوجبات أو إضافته إلى المشروبات لمنع حدوث حموضة في المعدة.

مكونات طبيعية للتخلص من حرقة المعدة

عصير البطاطا

حيث يوجد في البطاطا نشويات تعمل على خفض إفراز حمض المعدة بشكل كبير، فقم بشرب كأسا من عصير البطاطا قبل الوجبة.

الشاي

يقلل الشاي من حموضة المعدة وكذلك الارتجاع، حيث يدخل الشاي في علاج كثير من الأمراض ومن أهم أنواعه هو شاي البابونج الذي يعمل على تهدئة الأغشية الهائجة في الجهاز الهضمي.