وصفة ربانية مذهلة لتبييض وتفتيح الوجه والجسم من الاسمرار أو من البقع الداكنة

وصفة تبييض الوجه والجسم، من الوصفات التي ترغب في معرفتها العديد من الأشخاص هي وصفة تخلصهم من جميع أثار ارسمي الحارقة التي تتعرض لها جميع السيدات بشكل يومي ومتكرر حيث تؤثر الشمس على شكل الجسم بصورة كبيرة للغاية خاصة المناطق التي تتعرض لها الشمس يوميا كما يجب الإشارة أنه يمكنكم وضع تلك الوصفة التي سوف نذكرها لكم خلال السطور القادمة على أي منطقة في الجسم حيث تعمل على تفتيح جميع المناطق الداكنة تابعوا معانا المقادير وطريقة التحضير بكل سهولة خلال السطور القادمة.

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وصفة تبييض الوجه والجسم

مكونات الوصفة

الحليب السائل من المكونات الرئيسية في تلك الوصفة حيث يساعد بصورة كبيرة للغاية عل. توحيد وتفتيح البشرة فهو يحتوي على العديد من الفوائد الرائعة للبشرة يمكنكم الليل قطنة من الحليب ثم يتم مسح البشرة بها ويتم تركها لمدة عشر دقائق ثم يتم غسل البشرة جيدا بعد ذلك بالحليب والماء البارد.

ماء الورد المكون الثاني الذي يساعد في تفتيح جميع الأماكن المراد تفتيحها في البشرة حيث يعمل على تنعيم البشرة وتكون خالية من جميع الشوائب والدهون أيضا فهو مناسب بشكل كبير للبشرة الحساسة كما يمكنك استخدامها بشكل متكرر في اليوم.

الطريقة الثالثة هي استخدام نشأ الذرة حيث له العديد من النتائج المجربة على البشرة يساعد في تجنب جميع آثار الشيخوخة وتقشير الجلد الميت أيضا وإزالة الدهون المتراكمة أيضا على البشرة فهو يعتبر مقشر رائع للغاية للبشرة.

طريقة تحضير الوصفة

في البداية يتك إضافة معلقتين من النشا مع ثلاث ملاعق من الحليب مع ملعقة من ماء الورد ثم يتم إضافة مقهى من الليمون ويتم تقليب جميع المكونات مع بعض حتى تتجانس مع بعضها وتعطي قوام كريمي ثم يتم وضعها على البشرة لمدة ثلاثون دقيقة ثم يتم غسل الوجه جيدا بالماء البارد.