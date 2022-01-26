تعرفي على طريقة عمل غزل البنات في المنزل بكميات كبيرة بمنتهى التوفير

عمل أكبر كمية من غزل البنات، غزل البنات نوع من الحلوى لذيذ الطعم ويتم صناعتها بوعاء كبير يسمى الطرد المركزي، وهذا بواسطة التقليب المستمر فقد يلمس الهواء السكر المتطاير ليصنع منه غزل البنات اللذيذ الذي يقبل على شرائه الكثير من الأطفال، وهو منتشر جدا في كثير من البلاد العربية ويحبه الكبار أيضا، ويعد من مكون واحد فقط ولكن لصنعه يحتاج الدقة في عمله، وهذا ما سنتعرف عليه اليوم في مقالنا هذا بالطريقة الصحيحة.

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طريقة عمل غزل البنات

من خلال بعض المكونات التالية يمكننا صنع غزل البنات اللذيذ في وقت قليل، وتتمثل تلك المكونات في كلا من:

ثلاث نقط من لون طعام وردي أو الأحمر أو الأزرق.

ثلاث نقاط أيضا من نكهات الطعام مع العلم يجب اختيار النكهة التي تناسب لون الطعم الذي تم اختياره مسبقا مثلا لو بنكهة الفراولة يتم اختيار اللون الأحمر.

أعواد خشبية.

طريقة التحضير

الآن وبإتباع الخطوات التالية يمكننا عمل غزل البنات اللذيذ، وإليكم الخطوات كالآتي:

يتم إحضار وعاء كبير ونضع به السكر وألوان الطعام والنكهة أيضا، ثم بعد ذلك يتم التقليب جيدا حتى يتكون حبات من السكر ملونة باللون والنكهة. ثم بعد ذلك يتم وضع الوعاء على النار ويتم التقليب جيدا حتى يصبح السكر مكرمل. يتم وضع السكر المكرمل في وعاء عال من الحواف ونضع به الخليط ويتم التقليب المستمر إلى أن تظهر لك خيوط رفيعة، ومع تكرار هذه الخطوات نحصل على كمية كبيرة من غزل البنات. نحضر العود الخشبي يتم لم غزل البنات من خلاله حتي يتسني لنا التحكم في الإمساك به.

ملحوظة عندما نرغب في لون غزل البنات يكون أبيض في هذه الحالة لا نضيف له أي لون نتركه بدون ألوان.