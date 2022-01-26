ضاع عمرنا واحنا بنشتري اللبن البودرة.. من كيلو لبن عملت كيلو لبن بودر أحلي من المحلات في 5 دقائق

طريقة عمل اللبن البودرة من كوب حليب في البيت، يعتبر اللبن البودرة أو اللبن المجفف من الأشياء المهمه في حياتنا في هذه الفترة، حيث أصبحنا نستخدم في الكثير من الوصفات المطبخية لأن له مذاق مختلف ولذيذ و شراء اللبن البودرة يحتاج مصاريف ومكلف ، ولكن يمكننا أن نصنع معه بصورة صحية في المنزل حيث يكون في بيئة نظيفة أما اللبن البودره الذي نقوم بشراؤه من المحلات يكون غير صحي ولا نعرف أن تم عمله في بيئة نظيفة أو بيئة ملوثة، ويحتوي أيضاً على الكثير من المواد الحافظة حتى نستطيع أن نستخدمه لمدة طويلة ولكن يوجد طريقة لصناعة اللبن البودرة من كوب حليب في المنزل.

طريقة عمل اللبن البودرة من كوب حليب في المنزل

لكي نحصل على كمية من الحليب البودرة يجب أن نستخدم حليب كامل الدسم

ونسكب الحليب في طنجرة أو مقلاة غير لاصقة ونترك الحليب حتى يغلي على نار متوسطة، وبعد ذلك يمكن أن نقلل درجة حرارة النار إلى درجة حرارة هادئة مع الإستمرار في التحريك بواسطة ملعقة خشبية.

ويجب أن نحرك الحليب جيداً حتى لا يلتصق أجزاء منه في المقلاه وبذلك نترك الحديد حتى أن يصل إلى درجة الغليان، وتبخر الماء الموجود فيه و سوف يتكون عجين من الحليب متناسق لا يوجد فيه قطرة ماء واحدة.

وبعد ذلك يتم أخذ عجينة الحليب ونقطعها إلى أجزاء صغيرة ونضعها في الفرن ولكن يجب أن نضع تحتها ورق زبدة.

ويمكن أن نجفف الحليب من خلال أن نضعها تحت أشعة الشمس أو يتم تسخينه في الفرن ثم إطفاء الفرن، وإدخاله داخل الفرن مرة أخرى حتى يجف الحليب بصورة معتدلة.

وبعد عملية تجفيف الحليب يجب علينا أن نضعه في خلاط كهربائي ونطحنه بصورة جيدة إلى أن يصبح ناعم وبعد ذلك يتم تصفية الحليب من الكتل المتبقية فيه.

وسوف يكون الحليب جاهزاً للاستخدام ويمكن أن نضيف سكر بودرة إليه، ونعيد طحن الحليب البودرة مع سكر البودرة حتى نحصل على مذاق لبن نيدو.

فوائد حليب البودرة للبشرة

يحتوي اللبن المجفف على الكثير من الفيتامينات والمعادن كما أنه يساعد على علاج الكثير من المشكلات الخاصة بالبشرة.

يعمل اللبن المجفف على ترطيب البشرة.

ومن الممكن استخدام الحليب المجفف مع الشوفان وعمل مقشر طبيعي للبشرة.

اللبن البودرة يعتبر من أكثر الأشياء المحببة لدي الأطفال فيمكن تناوله مع الشاي أو القهوة أو تناوله مع الكيك وايضا يستخدم بسهولة في عمل الحلويات لذلك يمكن عمله بسهولة في المنزل بدل من شراءه بطرق بسيطة عن طريق تحويل اللبن الرائب الي لبن بودرة في دقائق بدون عناء اطلاقا وقد قدمنا لكن في هذا المقال افضل الطرق المستخدمه لتحويل