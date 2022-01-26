طازج دائماً.. طريقة حفظ الثوم لمدة سنة مقشر بأفضل طريقة تخزين ووفري وقتك ومجهودك

طريقة حفظ الثوم لمدة سنة، يوجد العديد من الفوائد للثوم وذلك لأن الثوم من المواد الطبيعية المفيدة جداً، يقلل من أضرار الاصابة بالسرطانوذلك في حالة تناوله لمرتين في الأسبوع، وهومن المواد الطبيعية التي لا يمكن الاستغناء عنها في الأكلات الصحية ويوجد له طريقة للتخزين دون ان يتغير لونه.

طريقة حفظ الثوم لمدة سنة

يستخدم الثوم في كثير من الوصفات الخاصة بالأكل ونظراً إلى استخدام السيدات للعديد من وصفات الثوم في الاكلات المختلفة، يهتم البعض بتخزين الثوم لحاجتهم إليه، فالثوم من المواد النباتية التي يمكن استخدامها باستمرار في الأكلات لذا يلجأ البعض إلى تخزينه حتى لا يتغير لونه .

طرق تخزين الثوم لمدة سنة

يوجد العديد من الطرق التي يمكن استخدامها لتخزين الثوم وهي:

نقوم بإحضار الثوم المتماسك الصلب الذي يحتوي على قشرة صلبة قاسية، وذلك لأن الثوم الذي يحتوى على قشرة لينة لا يفضل تخزينه.

لجعل نكهة الثوم حاضرة في حالة التخزين وخروجها من التخزين كما هي من خلال أن نقوم بتنظيف الثوم جيداً من الرؤوس ووضعها في مكان مظلم ولا يحتوى على أى من الرطوبة ولا يتعرض للرطوبة وذلك حتى فترة من الزمن أسبوع للوصول إلى درجة جافة من الثوم.

أن يتم التخزين خلال درجة حرارة المكان.

عدم وضعه في الثلاجة لما تحتوى الثلاجة على نسبة رطوبة عالية.

لإطالة فترة صلاحية استخدام الثوم يجب وضعه في مكان قابل للتهوية ولا يتعرض للشمس.

في حالة فتح الثوم من الرأس يجب استخدامه حد أدنى عشر أيام.

في حالة تركه من غير ازالة الرؤوس السوداء يمكن استخدامه حتى 8 أسابيع صالح.

أما في حال أردتِ تخزينه لمدة سنة، يمكنكِ وضعه في برطمان وعليه القليل من الزيت في الفريزر.

فوائد الثوم

يقلل الثوم من خطر الإصابة بالسرطان.

يحد من نسبة التهاب المفاصل، أى يقلل من هشاشة العظام.

يعمل على حماية القلب.

يعمل على خفض نسبة الكوليسترول في الدم.

في النهاية نكون قد وضحنا طريقة حفظ الثوم لمدة سنة، والخطوات التي يمكن أن تحفظ الثوم من العفن أو تغير لونه خلال سنة، لأن الثوم من المواد النباتية المفيدة التى يمكن استخدامها بشكل مستمر في الطعام حيث يعمل على العديد من الفوائد منها حماية القلب ويقلل من خطر الإصابة بالسرطان، لذا يجب تناول فصين من الثوم مرتين خلال الأسبوع.