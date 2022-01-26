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عمر شويل - جدة تعرفي على طريقة مبتكرة لسلق الكرنب بالكامل بدون ماء - ثقفني
طريقة جديدة لسلق الكرنب بدون ماء، الكرنب من الأكلات اللذيذة المشهورة في كثير من الدول العربية، وهي أكلة تحتوي على كثير من العناصر الغذائية، ولكن الكثير من السيدات يجدن صعوبة في طريقة سلقه وتقطيعه، لذلك نتناول هذا الموضوع في مقالنا اليوم فهو أسهل مما تتوقعه أي سيدة.
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طريقة سلق الكرنب بدون ماء
الآن يمكنك معرفة سلق الكرنب بدون ماء وبكل سهولة، وإليكم الآن الخطوات بالتفصيل كما يلي:
- يتم إحضار وعاء عميق ونضع به الكرنب بعد إزالة القشور الخارجية التالفة ونفكك الأوراق من بعضها.
- ثم بعد ذلك يتم تغطية الكرنب بمناديل المطبخ ونرش عليها القليل من الماء، ثم يتم وضعها في الميكروويف لمدة عشرة دقائق، وبعد ذلك يتم إخراجها من الميكرويف لتبرد.
- ومن ثم بعد ذلك يتم تقطعها بكل سهولة ويسر ونلاحظ وكأنها مسلوقة تماماً.
- ويمكنك أيضا وضعها في الفريزر.
فوائد تناول المحشي
- يحتوي على خصائص تعمل على منع نمو الأورام السرطانية.
- يعمل على تقوية الجهاز المناعي والقضاء على الجذور الحرة.
- يحتوي على مادة الجلوتامين بنسبة عالية لذلك يساعد كثيرا في علاج قرحة المعدة.
- يساعد الكرنب على الحماية من الضمور البقعي واعتام العين.
- يعمل على علاج الإسهال لاحتوائه على نسبة كبيرة من الألياف.
- يعمل على حماية البشرة والعناية بها وكل هذا لاحتوائه على مواد مضادة للأكسدة.
- يمنع ظهور العلامات والخطوط الرفيعة لاحتوائه على مضادات الاكسدة كما انه يعمل على حماية الجلد.
- يعمل على تخفيف الآلام الناتجة عن الإرهاق أو التمارين الرياضية.
- يعمل على تخفيض نسبة السكر في الدم، وذلك لأنه قادر على الحفاظ على مستوى السكر في الدم.
- يساعد في علاج الكثير من الأمراض مثل الإسهال ونزيف الدورة الشهرية.
- يحتوي على مركبات الفلافينول لذلك يساعد على علاج الكبد والروماتيزم.
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