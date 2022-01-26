تعرفي على طريقة مبتكرة لسلق الكرنب بالكامل بدون ماء

طريقة جديدة لسلق الكرنب بدون ماء، الكرنب من الأكلات اللذيذة المشهورة في كثير من الدول العربية، وهي أكلة تحتوي على كثير من العناصر الغذائية، ولكن الكثير من السيدات يجدن صعوبة في طريقة سلقه وتقطيعه، لذلك نتناول هذا الموضوع في مقالنا اليوم فهو أسهل مما تتوقعه أي سيدة.

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طريقة سلق الكرنب بدون ماء

الآن يمكنك معرفة سلق الكرنب بدون ماء وبكل سهولة، وإليكم الآن الخطوات بالتفصيل كما يلي:

يتم إحضار وعاء عميق ونضع به الكرنب بعد إزالة القشور الخارجية التالفة ونفكك الأوراق من بعضها. ثم بعد ذلك يتم تغطية الكرنب بمناديل المطبخ ونرش عليها القليل من الماء، ثم يتم وضعها في الميكروويف لمدة عشرة دقائق، وبعد ذلك يتم إخراجها من الميكرويف لتبرد. ومن ثم بعد ذلك يتم تقطعها بكل سهولة ويسر ونلاحظ وكأنها مسلوقة تماماً. ويمكنك أيضا وضعها في الفريزر.

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