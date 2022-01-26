لقمة القاضي أو الزلابية من أشهر الحلويات الشرقية المرغوبة لدي الجميع وخصوصا في شهر رمضان، وتعتبر من أسهل الحلوي في تحضيرها كما أن مكوناتها اقتصادية وموجودة في كل بيت، ولكن تستصعب معظم السيدات تشكيلها فكيف تستطيع أن تجعلها بشكل مدور وفي نفس الوقت مستويه من جوه ومقرمشة من بره ولونها ذهبي مثل التي نشتريها من المحلات، ونعرض لكم أسرع طريقة عمل لقمة القاضي المقرمشة بطعم شهي مثل الجاهز

طريقة عمل لقمة القاضي على أصولها

المقادير

٣ كوب دقيق

ربع كوب نشا

معلقتين شربات ثقيل

معلقتين زيت

ملعقة صغيرة فانيليا

ملعقة كبيرة خميرة

2كوب ماء دافئ إلا معلقتين

نصف باكو بيكنج بودر

قليل من ملح

طريقة تحضير لقمة القاضي

نضع في إناء نص كوب ماء دافئ مع الشربات مع الخميرة والزيت ونقلبهم جيدا ونتركهم حتي تتفعل الخميرة. نضيف بعد ذلك المكونات التي هي عبارة عن الدقيق والنشا والبيكنج بودر والملح. ونبدأ بإضافة الماء بالتدريج لحد لما نحصل علي عجينة ولا سائلة ولا تقيلة . أهم خطوات نجاحها نلتها جيداً لحد لما العجينة تنزل زي الخيط. ثاني خطوة من عوامل نجاحها لما العجينة تخمر نفرقعها زي ما نفرقع البلونه.

تشكيل العجينة

نضع العجينة في كيس حلواني البلبه السادة أو نثقب الكيس بالمقص من الأمام بفتحة ليست كبيرة.

الطريقة الثانية

نضع العجينة في قبضة اليد ونضغط وامسك العجينة بايد واخد بايد التانية معلقة صغيرة بتاعت الشاي نأخذ العجينة ونضعها في الزيت. نقليها في زيت واهم حاجة يكون دافئ وبعدين نخليه وسط ولما تطلع من القلي نسقيها بشر بات ثقيل بارد.

طريقة عمل الشربات الثقيل

4كوب سكر

2كوب ماء

معلقة عصير ليمون

ماء زاهر

معلقتين عسل جلكوز

الطريقة