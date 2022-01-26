طريقة عمل خبزة النار من الأكلات الشتوية المفضلة في السعودية

طريقة عمل خبزة النار من الأكلات الشتوية المفضلة في المملكة ويطلقون عليها أيضا اسم الجمرية تعرف باسم خبزه النار في مدينة حائل من أهم الأكلات التي تقدم في فصل الشتاء ولا يتقن عملها الكثير من سيدات الأمن تعلمت عملها من جدتها أو أمها من كبيرات السن ولكن سوف نقوم بتحضيرها معكم من خلال هذا المقال لأنها سهلة التحضير و لا تحتاج ألا عدد قليل من المكونات الرئيسية وتتمثل في الدقيق والملح والماء ويتم خلطهم جميعا حتى يتحول الخليط إلى عجينة طرية متماسكة.

طريقة عمل خبزة النار

لأعداد وصفتنا اليوم من خبزه النار يجب أحضار المقادير التي سوف نذكرها لكي يتم الحصول على وصفة طيبة وشهية.

نحضر ثلاثة أكواب من الدقيق الأبيض أو الأسمر حسب ما يفضل.

ملعقة صغيرة من الملح.

كوب من الماء.

كوب من السمن البري.

طريقة تحضير خبزة النار

قبل البدء في مرحلة العجين يجب أحضار وعاء واسع و نقوم بنخل الدقيق جيدا لكي نتخلص من التكتلات والشوائب الموجودة به. ثم نبدأ في إضافة الملح على الدقيق ونقلبهم سويا. نضيف الماء إلى الطحين بالتدريج ونخلط باليدين ثم نبدأ في العجن حتى يتماسك العجين ويصبح ناعم ومتماسك القوام . نضع السمن في مقلاة ساخنة ثم توضع العجينة فيه ومن ثم ندخلها الفرن حتى يتحول لونها إلى اللون الذهبي الفاتح. وبعد ذلك تخرج المقلاة من الفرن وتوضع في صحن حتى تبرد ثم تفتت العجينة (الجمرية). ثم تهرس حتى تصبح قطع صغيرة جدا وبعد يصب عليها السمن وتهرس مرة اخرى مع اللبن حسب ما يفضل وبذلك تصبح جاهزة للطعام.

للعلم…

يوجد أكثر من طريقة لخبز الجمرية فبعد فردها على شكل قرص دائري يتم وضعه على الجمر بعد تجهيز مله من النار والبعض الأخر يوضع على الصاج ثم يوضع عليها القليل من الجمر مع الحفاظ على عدم احتراقها ثم تقدم بعد التقطيع مع السمن أو الزبد ولكن البعض يفضلها مع إضافة الحليب والشاي.

انتهينا من تقديم وصفتنا اليوم من خبزه النار الشهية لبرد الشتاء من الأكلات السعودية التقليدية قومي بتجربتها.