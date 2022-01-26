نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بودينج الشوكولاتة الاقتصادي بدون بيض أحلي من الدانيت و بمكونات بسيطة هتسعد أطفالك في المقال التالي
تعد الشوكولاتة من أكثر الأشياء المحببة لدى الجميع بالأخص الأطفال، لذلك يطلبون الأطفال دائمًا وصفات الشوكولاته و يقومون بشراء الحلويات من الخارج لكي يستمتعون بالشوكولاتة و من الذ الحلويات التي نقوم بشرائها من الخارج هي بودنج الشوكولاتة هذه الحلوى اللذيذة و الغنية والمغذية التي تتواجد في السوبر ماركت، ولكننا اليوم سنقدم لكم طريقة تحضيرها من المنزل بمكونات بسيطة وإقتصادية بدون تكلفة، بعد الآن لن تقومي بشراء حلوى بودنج الشوكولاتة من الخارج سوف تحضيرها بيدك و تقدميها لأطفالك يستمتعون بطعمها اللذيذ والشهي.
مقادير بودنج الشوكولاتة
حرصنا على تقديم ألذ وصفة لعمل بودنج الشوكولاتة من المنزل ولكن بمكونات اقتصادية و الطعم مثل الجاهزة لن يستطيع أولاد التفرقة بينهم، المكونات هي:
- ٢ كوب من الحليب السائل.
- 1/3 كوب من السكر.
- ملعقة كبيرة من النشا الابيض.
- نصف كوب من الكاكاو الخام ( نوع جيد).
- ملعقة كبيرة من كريم الشانتيه البودر.
- نصف كوب من الشوكولاتة المبشورة.
- ملعقة صغيرة من النسكافيه ويمكن استبداله بقهوة سريعة الذوبان.
طريقة تحضير بودنج الشوكولاتة
بودنج الشوكولاتة من أسرع وأحلى الحلويات الخفيفة والمغذية جدًا، كما أن طريقة تحضيرها سهلة جدًا وهي:
- اولًا نقوم بوضع إناء كبير على نار متوسطة ونضع الحليب والسكر ونقوم بتقلبيهم جيدًا حتى يذوب السكر.
- نضع الإناء على نار متوسطة حتى يتم الغليان.
- بعد ذلك نقوم الكاكاو و القهوة سريعة الذوبان و الكريم شانتية نقلب هذه المكونات مع الحليب جيدًا.
- في كوب نقوم بخلط النشا مع 4 معالق من الماء.
- نضيف النشا على الحليب بالكاكاو ولكن بالتدريج مع الخلط المستمر لكى لا يحدث تكتلات.
- عندما يصبح قوام البودنج كريمي وناعم نقوم بإضافة الشوكولاتة المبشورة.
- نقلبها مع الحليب حتى تذوب داخله ويصبح قوامها ناعم.
- بعد ذلك نقوم برفع الإناء من على النار.
- ثم نقوم بتوزيع البودنج في أكواب التقديم وتوضع في الثلاجة حتى تتماسك قليلًا.
- يمكننا إضافة طبقة من البسكويت السادة في أكواب التقديم قبل وضع البودنج ستعطي للحلوى طعم مميز.
- عندما يتماسك يمكننا إضافة صوص الشوكولاته والكراميل عليه بودنج الشوكولاتة ويقدم للطعام بالصحة والهنا.
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