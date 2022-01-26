بودينج الشوكولاتة الاقتصادي بدون بيض أحلي من الدانيت و بمكونات بسيطة هتسعد أطفالك

تعد الشوكولاتة من أكثر الأشياء المحببة لدى الجميع بالأخص الأطفال، لذلك يطلبون الأطفال دائمًا وصفات الشوكولاته و يقومون بشراء الحلويات من الخارج لكي يستمتعون بالشوكولاتة و من الذ الحلويات التي نقوم بشرائها من الخارج هي بودنج الشوكولاتة هذه الحلوى اللذيذة و الغنية والمغذية التي تتواجد في السوبر ماركت، ولكننا اليوم سنقدم لكم طريقة تحضيرها من المنزل بمكونات بسيطة وإقتصادية بدون تكلفة، بعد الآن لن تقومي بشراء حلوى بودنج الشوكولاتة من الخارج سوف تحضيرها بيدك و تقدميها لأطفالك يستمتعون بطعمها اللذيذ والشهي.

مقادير بودنج الشوكولاتة

حرصنا على تقديم ألذ وصفة لعمل بودنج الشوكولاتة من المنزل ولكن بمكونات اقتصادية و الطعم مثل الجاهزة لن يستطيع أولاد التفرقة بينهم، المكونات هي:

٢ كوب من الحليب السائل.

1/3 كوب من السكر.

ملعقة كبيرة من النشا الابيض.

نصف كوب من الكاكاو الخام ( نوع جيد).

ملعقة كبيرة من كريم الشانتيه البودر.

نصف كوب من الشوكولاتة المبشورة.

ملعقة صغيرة من النسكافيه ويمكن استبداله بقهوة سريعة الذوبان.

طريقة تحضير بودنج الشوكولاتة

بودنج الشوكولاتة من أسرع وأحلى الحلويات الخفيفة والمغذية جدًا، كما أن طريقة تحضيرها سهلة جدًا وهي: