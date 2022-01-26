أسرار الحلواني طريقة عمل البسبوسة المكرملة والمقرمشة زي الجاهزة بطعم يجنن

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عمر شويل - جدة طريقة عمل البسبوسة المكرملة والمقرمشة، من الحلويات الشرقية التي يحبها الجميع ولا تخلو مناسبة من وجود البسبوسة لطعمها المميز، ولكن يفضلون شراءها جاهزة ولكن تبحث الأمهات عن طرق تحضير البسبوسة في البيت بطعم مميز مثل الجاهزة، سوف نوضح لكم أسرار الحلواني لعمل البسبوسة المكرملة والمقرمشة، لأن أفراد أسرتك يريدون الطعم المختلف الغير معتاد تحضيرة.

أسرار الحلواني طريقة عمل البسبوسة المكرملة والمقرمشة

المكونات

كوب وربع دقيق بسبوسة.

نصف كوب من السمن.

ملعقة من عسل النحل.

نصف كوب من السكر.

نصف كوب من الزبادي.

جوز هند ناعم.

ملعقة من البيكنج بودر.

مكونات الشربات

كوب من السكر.

كوب من الماء.

عصير نصف ليمونه.

ملعقتين من عسل النحل.

نصف ملعقه من الفانيليا.

طريقة عمل البسبوسة

قومي بإحضار وعاء وضعي دقيق البسبوسة، ثم عليك إضافة السكر وجوز الهند والبيكنح بودر، تم قومي بتقليب المكونات جيداً حتي تتجانس مع بعضهم البعض، في وعاء أخر قومي بوضع السمن وعسل النحل، عليك تقليب المكونات جيداً مع بعضهم البعض، عليك إضافة السمن والعسل على خليط البسبوسة وقم بخلط المكونات جيداً مع بعضهم البعض حتي تتجانس، قومي بإحضار صينية وادهنيها جيداً بالسمن قومي بوضع الخليط في الصينية وفردة، قومي بإدخال الفرن على درجة حرارة 180 درجة، اتركي حتي ينضج تماماً ويصل للون الذهبي قومي بإخراجها وإضافة الشربات الساخن عليها.

طريقة تحضير السربات

قومي بإحضار وعاء وضعي كوب من السكر، ثم أضيفي كوب من الماء ونصف لليمونة وملعقة من العسل، عليك تقليب المكونات جيداً ثم أضيفي الفانيليا، أتركي المكونات حتي تغلي وتصل القوام المناسب، ثم قومي بوضع الشربات جانباً.

طريقة عمل البسبوسة المكرملة والمقرمشة زي الجاهز

المكونات

كوبان من دقيق السميد.

كوبان من الزبادي.

كوب من السكر.

ربع كوب من زيت الذرة.

ثلاث ملاعق من جوز الهند المبشور.

طريقة التحضير

قومي بإحضار وعاء وضعي دقيق السميد، ثم أضيفي الزبادي والسكر وعليك تقليب المكونات، ثم أضيفي الزيت والجوز المبشور، أخلطي المكونات حتي تتجانس جيداً مع بعضهم، قومي بإحضار صينية ودهنها بالسمن ثم ضعي البسبوسة، عليك إدخالها الفرن على درجة حرارة 180 درجة، اتركيها حتى تنضج تماماً وتأخذ اللون الذهبي، قومي بسكب الشربات عليها وتقديمها.