نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسهل طريقة عمل القرص الطرية الفلاحي بمكونات اقتصادية في البيت على أصولها في المقال التالي
عمر شويل - جدة أسهل طريقة عمل القرص الطرية الفلاحي بمكونات اقتصادية في البيت على أصولها - ثقفني
أسهل طريقة عمل القرص الطرية الفلاحي، هي من أشهى المعجنات المصرية وأحلى أكلة على الفطار وخفيفة على المعدة مع كوب شاى مع القرص الفلاحى اللذيذة وطريقة تحضيرها البسيطة بمكونات موجودة فى كل بيت ولن تحتاج سيدة البيت لمجهود فى تحضيرها، ونعرض لكم من موقع ثقفني أسهل طريقة عمل القرص الطرية الفلاحي بمكونات اقتصادية في البيت على أصولها
طريقة عمل القرص الطرية الفلاحي
المكونات
- كيلو من الدقيق من دقيق مخبوزات
- كوب من السمن المذاب أو كوب من السمن والزيت معا
- معلقتين كبار خميرة فورية
- معلقتين كبار سكر
- معلقتين كبار قشطة فلاحى
- كوب من اللبن الدافئ
- كوب من الزبادي
- رشة ملح خفيف
حشوات القرص المختلفة
- من المميز فى القرص أنها يمكن حشوها حلو أو حادق .
- الحشوات الحلوة مثل الملبن أو العجوة أو سكر مع قرفة.
- الحشوات الحادقة مثل الجبن بمختلف أنواعها زى الجبنة الفيتا والجبنة الرومى والشيدر ويمكن إضافة نكهة إلى الجبنة مثل زعتر
- وبقدونس ويصبح طعمها ألذ وغير الجبن ممكن اللحمة المفرومة أو الفراخ .
طريقة عمل القرص الطرية
- فى كوب نضع الخميرة والسكر وربع كوب من الماء الدافئ، ونخلطهم معا ونضعهم على جنب عشر دقائق للتأكد من سلامة الخميرة.
- ننخل الدقيق ونضع عليه كوب من السمن المذاب أو كوب نصفه زيت ونصفه سمن ونبسهم معا حتى يصبح الخليط مثل حبيبات الرمل
- يوضع خليط الخميرة والسكر واللبن بعد أن ظهرت فيها فقعات الهواء على الدقيق
- نضيف أيضا الزبادي ويمكن استبدال الزبادي باللبن الرائب أو اللبن فقط ومعلقتين القشطة الفلاحى،ونبدأ فى العجن ،ويستمر العجن عشر دقائق حتى نحصل على عجينة لينة لا تلتصق فى الايدى وتغطى بفوطة مطبخ نظيفة حتى تختمر
- وبعد أن تختمر نبدا فى التشكيل على شكل كرات وبداخلها الحشوات المختلفة
- ويمكن تميز كل حشوة بوضع فوقها سمسم أو حبة البركة أو تركها سادةوتوضع القرص على صنية مدهونة زيت او ورقة زبدة
- نفرده قليلا على الصينية ونتركها تختمر مرة أخرى وندهن وجه القرص بخليط من العسل الأسود المخفف قليلا بالماء
- ويمكن وضع السمسم وحبة البركة أيضا على الوجه وتوضع فى فرن مسخن مسبقا على درجة حرارة ٢٠٠ لمدة ١٠-١٥ دقيق
- ونقوم بتشغيل الشواية فى الآخر حتى يصبح لونها ذهبى وتغطى فور خروجها من الفرن بفوطة مطبخ لمدة عشر دقايق حتى تصبح طرية
- يمكن حفظها فى الفريزر لحين الاستخدام وبالهنا والشفا.
الوسوم
error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ