أسهل طريقة عمل القرص الطرية الفلاحي، هي من أشهى المعجنات المصرية وأحلى أكلة على الفطار وخفيفة على المعدة مع كوب شاى مع القرص الفلاحى اللذيذة وطريقة تحضيرها البسيطة بمكونات موجودة فى كل بيت ولن تحتاج سيدة البيت لمجهود فى تحضيرها، ونعرض لكم من موقع ثقفني أسهل طريقة عمل القرص الطرية الفلاحي بمكونات اقتصادية في البيت على أصولها

طريقة عمل القرص الطرية الفلاحي

المكونات

كيلو من الدقيق من دقيق مخبوزات

كوب من السمن المذاب أو كوب من السمن والزيت معا

معلقتين كبار خميرة فورية

معلقتين كبار سكر

معلقتين كبار قشطة فلاحى

كوب من اللبن الدافئ

كوب من الزبادي

رشة ملح خفيف

حشوات القرص المختلفة

من المميز فى القرص أنها يمكن حشوها حلو أو حادق . الحشوات الحلوة مثل الملبن أو العجوة أو سكر مع قرفة. الحشوات الحادقة مثل الجبن بمختلف أنواعها زى الجبنة الفيتا والجبنة الرومى والشيدر ويمكن إضافة نكهة إلى الجبنة مثل زعتر وبقدونس ويصبح طعمها ألذ وغير الجبن ممكن اللحمة المفرومة أو الفراخ .

طريقة عمل القرص الطرية