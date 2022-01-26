طريقة عمل البليلة بلبن بأسهل الخطوات في المنزل

طريقة عمل البليلة بلبن في المنزل بأسهل الطريق، تعد البليلة بلبن من الأكلات الشعبية التي يكثر تناولها وخصتا في فصل الشتاء، لأنها من الأكلات الساخنة التي تمد الجسم بالطاقة والدفئ، حيث تعد أكلة البلية بلن من الأكلات التي تحتوي علي الكثير من الفوائد، ومن خلال مقالنا سوف نوضح افضل طريقة لعمل البليلة بلبن في المنزل، طريقة التحضير والمكونات.

مكونات عمل البليلة بلبن في المنزل

البليلة بلبن من الأكلات التي يكون لها شعبيه كبيرة من المعجبين لأنها من الحلوي اللذيذة وسهلة التحضير ومزقها رائع ومختلف عن جميع الأكلات الأخري، ولأننا في فصل الشتاء نحتاج الي الكثير من الأكلات الدافئة والتي تمد الجسم بالطاقة والدفئ، سوف نوفر لكم افضل طريقة لتحضير عمل البليلة باللبن في المنزل.

مكونات طريقة عمل البليلة بلبن:

احضري نصف كوب من غلة القمح.

كيلوا من اللبن كامل الدسم.

احضري كوب كبير من السكر.

ملعقة من الفانيليا.

ثلاث ملاعق كبيرة من جوز الهند.

اربع ملاعق من القشطة.

حبة من المكسرات المختلفة للتزين.

طريقة تحضير البليلة بلبن في المنزل

ولان الكثير من السيدات لا تعرف طريقة عمل البليلة بلبن في المنزل سوف نوضح من خلال الفقرة افضل طريقة لعمل البليلة بلبن في المنزل بأسهل الطرق، حيث تعد طريقة عمل البليلة بلبن من الأكلات السهلة التي يتم تحضيرها في المنزل، ولا تطلب للكثير من الوقت ولا المجهود.

تحضير عمل البليلة بلن في المنزل: