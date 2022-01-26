أسهل طريقة لعمل البطاطس المحشية باللحمة المفروم بنكهة رائعة والطعم حكاية

تعتبر البطاطس المحشية ، من ألذ الأطباق التي تقدم على السفرة بالمنزل وهي من الأكلات التي يحبها الكثير وهي مناسبة جداً للعزائم والمناسبة العائلية، لها مذاق رائع وشهي جداً وهي من الأطباق الجديدة واللذيذة لتقديم البطاطس بشكل رائع وجميل، يختلف عن طرق تقديم البطاطس التقليدية، تحتوي على قيمة غذائية عالية فهي تحتوي على حشوة اللحم المفروم المشكل بالكثير من الخضروات منها الجزر والفلفل والبصل، فهي طبق مغذي جداً يتم تقديمه بشكل رائع وجميل مع صلصة الطماطم الرائعة التي تحتوي على نكهة جميلة من البهارات، وتعتبر أيضاً من الأكلات المناسبة جداً لوجبة العشاء فهي أكلة خفيفة، وتعتبر البطاطس من الخضار الذي يحتوي على العديد من الفوائد ويستخدم لعمل العديد من الأطباق المغذية والمفيدة، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم أسهل طريقة لعمل البطاطس المحشية بخطوات بسيطة جداً.

مكونات عمل صينية البطاطس المحشية

تتكون صينية البطاطس من مكونات بسيطة هي عبارة عن مكونات للصلصة ومكونات للحشوة وهي كما يلي:ـ

كيلو من البطاطس متوسطة الحجم.

للحشو

نصف كيلو من اللحم المفروم.

بصلة كبيرة مقطعة مكعبات صغيرة.

2 حبة جزر مبشورة.

قرن من الفلفل الرومي مقطع مكعبات صغيرة.

رشة من الملح.

رشة من الفلفل الأسود.

نصف ملعقة صغيرة قرفة.

نصف ملعقة صغيرة كزبرة.

للصلصة

ربع ملعقة صغيرة ثوم مفروم.

كوب كبير من عصير الطماطم.

مكعب مرقة.

نصف ملعقة صغيرة كمون.

رشة من جوزة الطيب.

رشة من الملح وفلفل أسود.

طريقة التحضير

يتم تحضير البطاطس المحشية بخطوات سهلة وطريقة سهلة وسريعة هي كما يلي:ـ

نقوم بتقشير البطاطس ثم نقوم بغسلها جيداً بالماء ثم نقوم بتقوير حبات البطاطس من الداخل حتي تصبح مجوفة من الداخل. ثم نحتفظ بمحتوي البطاطس الذي تم تفريغه من داخل حبات البطاطس(لب البطاطس) ونضعه في وعاء به ماء. نقوم بقلي حبات البطاطس المجوفة في مقلاة على النار بها كمية وفيرة من الزيت حتي تأخذ اللون الذهبي.

طريقة تحضير الصلصة

يتم تجهيز صلصة البطاطس بطريقة بسيطة جداً ومن أسهل ما يكون وهي كما يلي:ـ

نقوم بوضع حلة على النار ثم نضيف إليها ملعقتين من الزيت ثم نضيف إليها ربع ملعقة من الثوم المفروم ونقلب الثوم جيداً.

ثم نضيف إليها عصير الطماطم ثم نضيف الملح والفلفل الأسود والكمون وجوزة الطيب ومكعب المرق ونقلب المكونات.

ثم نترك الخليط لكي يغلي قليلاً لا نجعله يُسبك، ليصبح قوامه ما بين الخفيف والثقيل ثم نطفئ النار.

طريقة تحضير الحشوة

لتحضير الحشوة بنكهة جميلة ورائعة يجب اتباع الخطوات الآتية:ـ