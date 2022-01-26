طريقة عمل الحواوشي.. الوصفة الكاملة لتجهيز حواوشي خيالي الطعم بالتتبيلة المعجزة

طريقة عمل الحواوشي في البيت، يكون الحواوشي من الأكلات المصرية اللذيذة التي يحبها الجميع من الكبار والصغار ولا يمكن الاستغناء عنها في كل منزل مصر ويتم تحضير الحواوشي بكل بساطة في المنزل دون وقت أو مجهود لذلك حرصنا اليوم على أن نوضح طريقة عمله في المنزل مثل المطاعم من خلال هذا المقال.

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مكونات عمل الحواوشي

يعد الحواوشي من الأكلات المميزة التي لها طعم مميز ونكهة مميزة فهو عبارة عن مفروم اللحم بالعيش المصري إلى جانب البهارات والتوابل والإضافات لذلك فهو يتكون من مكونات بسيطة جدا سوف نقدمها لكم من خلال النقاط التالية:

إحضار الخبز المصري وليكن ٦ من العيش.

نصف لحم مفروم.

٢ بصلة كبيرة مفرومة.

٢ فلفل أخضر مفروم.

حبة طماطم مقطعة صغيرة.

توابل من ملح وفلفل أسود وبابريكا ثوم بودرة وبصل بودرة وكزبرة ناشفة وشطة بهارات حواوشي.

طريقة تحضير الحواوشي

يتم تحضير الحواوشي في المنزل بخطوات سهلة وبسيطة وذلك وفقا للمكونات السابقة سوف نوضح خطوات التحضير من خلال النقاط التالية: