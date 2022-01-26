طريقة تحضير المخلل في المنزل.. أكثر من طريقة مضمونة وبأقل التكاليف لأطعم طرشي بيتي

طريقة تحضير المخلل في المنزل، يعتبر المخلل من أهم ما يتم تقديمه على المائدة في جميع الوجبات، فهو لا غنى عنه، فهو يتميز بطعمه الشهي وبفتح الشهية، ويوجد أنواع كثيرة من المخلل يمكن تقديمها، مثل مخلل الجزر ومخلل الخيار ومخلل اللفت، والليمون وهي من أكثر المخللات التي يحبها الكثير، ومن فوائد المخلل العظيمة أنه يقوم بتقوية المناعة، وينصح الأطباء بتحضير المخلل في المنزل للتجنب المواد الحافظة، فنقدم لكِ سيدتي طريقة تحضير المخلل في المنزل بأكثر من طريقة.

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مكونات مخلل الجزر

½ كيلو جزر.

5 فصوص ثوم.

4 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

محلول مائي وهو عبارة عن خل وملح كل كوب ماء يقابله ملعقة كبيرة من الملح و2 ملعقة من الخل.

طريقة التحضير

قومي بغسل الجزر جيدًا ثم قومي بتقشيره وتقطعيه إلى الحجم التي ترغبين به. احضري برطمان محكم الغلق، ويفضل أن يكون البرطمان زجاجي ثم ضعي داخل البرطمان الثوم والجزر. قومي بغمر الجزر بالمحلول المائي المصنوع من الماء والملح والخل. قومي بوضع زيت الزيتون حتى لا تصل البكتيريا إليه. قومي بتغطية البرطمان بعروق الكرفس أو ورق العنب حتى لا يتخلله الهواء. ضعي البرطمان في مكان دافئ لمدة أسبوعين. قدميه في الوجبات وبالهنا والشفا.

مكونات تحضير الخيار المخلل

1 كيلو من الخيار صغير الحجم.

5 فصوص ثوم مقطع.

محلول مائي 1 كوب ونصف ماء مع 2 ملعقة كبيرة ملح ونصف كوب خل.

4 قرون من الفلفل الأخضر الحامي أو البارد.

1 ملعقة كبيرة شطة حارة.

رشة فلفل أسود غير مطحون.

طريقة تحضير الخيار المخلل