كرات شوكولاته بالبسكويت وبقايا الكيك بأسهل الطرق حلويات سريعة

كرات شوكولاته بالبسكويت وبقايا الكيك بأسهل الطرق، حلويات السريعة والاقتصادية من أكثر ما تبحث عنه ربات البيوت والأمهات لذا جئنا لكم باسهل وصفة لعمل كرات شوكولاته من بقايا الكيك أو من بسكويت مطحون وتجمع وتشكل على شكل كرات سهلة التجهيز ومذاقها اللذيذ من الكيك مع وضع الزبدة عليها وتزين بجوز الهند أو شيكولاته المذابة والمكسرات، كما أن تلك كرات لها قيمة غذائية كبيرة لأن سكريات والكربوهيدرات تمد الجسم بالطاقة وتجعل الجسم يقوم بوظائفه المختلفة بسهولة، كما أن شوكولاته من الأغذية التي تحسن صحة الجسم، فيمكنك الآن بكمية من بسكويت وبقايا الكيك صنع أحلى كرات شوكولاته غنية بالفيتامينات والطعم الرائع ليس له مثيل تناسب كل أفراد أسرتك.

كرات شوكولاته بالبسكويت مطحون وبقايا الكيك

نحتاج إلى كيك شوكولاته مفتت. كوب جوز هند مجفف ناعم. نصف كوب من كاكاو الخام بودر. نصف كوب من حليب كامل الدسم سائل. نصف كوب زبدة طرية.

تحضير كرات شوكولاته اللذيذة ببقايا الكيك

ضعي في وعاء فتات الكيك بواقي كيك التي لديك قبل أن تجف منك، وضعي عليها بودرة كاكاو الخام بعد نحلها ويضاف عليهم جوز الهند.

قلبي كل تلك مكونات مع بعضها جيدا، ثم ضيفي حليب مع زبدة بعد أن تقومي باذابتها، وتخلط مكونات جيدا لتكون عجينة طرية.

ادخلي وعاء العجينة في الثلاجة لمدة ساعة حتى تتماسك مكونات ويمكن أن تشكيلها بعد ذلك، ثم اخرجي كرات من ثلاجة.

واحضري صينية مفرودة وبطنيها بورق زبدة واصنعي كرات من عجينة كيك الطرية ورصيها على الصينية وادخلي كرات الثلاجة مرة أخرى تتماسك لمدة ربع ساعة.

ثم احضري كرات الشوكولاته واغمسيها في شوكولاته مذابة ورصيها على صينية ورشي عليها القليل من جوز الهند مبشور أو يمكن تزين بالمكسرات المجروشة.

ثم تترك حتى تتماسك كرات شوكولاته وتقدم وهي باردة مع الحبيب أو عصير ويكون لديك أشهى كرات شوكولاته من بقايا الكيك.

كرات شوكولاته ببقايا بسكويت مطحون

شوكولاته مع بسكويت من ألذ حلويات لدى الكثير التي تشعرهم بالسعادة وتعطي طعم يجعل من يتناوله في عالم آخر من السعادة لذا سنقدم لكم طريقة كرات شوكولاته من بسكويت مطحون بطريقة جديدة مختلفة.

تحضير كرات بسكويت شوكولاته مطحون