طريقة عمل فطائر الشكولاتة الشهية بنكهة القرفة.. من روعتها لن تبيت لليوم التالي

طريقة عمل فطائر الشكولاتة الشهية، فطائر الشكولاتة من المعجنات التي يسهل تحضيرها في المنزل، كما أنها لا تحتاج إلى وقت طويل، وتتميز بطعمها الشهي واللذيذ الذي يحبه الكثير وخاصةً الأطفال، اصنعيها في منزلك بخطوات سهلة وبسيطة وبمكونات متوفرة لديكِ، ويمكنكِ تقديمها في وجبة الإفطار أو في وجبة العشاء، كما أنها من الفطائر المغذية والمشبعة في فصل الشتاء، وتمد الجسم بالطاقة، وهي الوجبة الأفضل لتحضيرها لأطفالك في الصباح.

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مكونات فطائر الشكولاتة

2 كأس دقيق متعدد الاستخدام.

1 كأس زبادي.

1 كأس حليب.

¼ كوب ماء دافئ.

2 حبة من البيض.

2 ملعقة صغيرة بكينج بودر.

2 ملعقة صغيرة خميرة فورية جافة.

1 ملعقة صغيرة سكر.

3 ملعقة كبيرة زبدة.

2 ملعقة صغيرة خل.

1 كيس كريمة بودرة.

رشة ملح.

مكونات الحشوة:

2 ملعقة صغيرة زبدة.

4 ملعقة صغيرة سكر.

4 ملعقة صغيرة قرفة.

1 كأس شوكولاتة مبشورة.

1 حبة بيض مع ملعقة صغيرة فانيليا (لدهن الوجه)

طريقة تحضير فطائر الشكولاتة