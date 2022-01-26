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عمر شويل - جدة طريقة عمل فطائر الشكولاتة الشهية بنكهة القرفة.. من روعتها لن تبيت لليوم التالي - ثقفني
طريقة عمل فطائر الشكولاتة الشهية، فطائر الشكولاتة من المعجنات التي يسهل تحضيرها في المنزل، كما أنها لا تحتاج إلى وقت طويل، وتتميز بطعمها الشهي واللذيذ الذي يحبه الكثير وخاصةً الأطفال، اصنعيها في منزلك بخطوات سهلة وبسيطة وبمكونات متوفرة لديكِ، ويمكنكِ تقديمها في وجبة الإفطار أو في وجبة العشاء، كما أنها من الفطائر المغذية والمشبعة في فصل الشتاء، وتمد الجسم بالطاقة، وهي الوجبة الأفضل لتحضيرها لأطفالك في الصباح.
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مكونات فطائر الشكولاتة
- 2 كأس دقيق متعدد الاستخدام.
- 1 كأس زبادي.
- 1 كأس حليب.
- ¼ كوب ماء دافئ.
- 2 حبة من البيض.
- 2 ملعقة صغيرة بكينج بودر.
- 2 ملعقة صغيرة خميرة فورية جافة.
- 1 ملعقة صغيرة سكر.
- 3 ملعقة كبيرة زبدة.
- 2 ملعقة صغيرة خل.
- 1 كيس كريمة بودرة.
- رشة ملح.
- مكونات الحشوة:
- 2 ملعقة صغيرة زبدة.
- 4 ملعقة صغيرة سكر.
- 4 ملعقة صغيرة قرفة.
- 1 كأس شوكولاتة مبشورة.
- 1 حبة بيض مع ملعقة صغيرة فانيليا (لدهن الوجه)
طريقة تحضير فطائر الشكولاتة
- احضري كوب وضعي به كلًا من الخميرة والماء الدافئ والسكر وقلبي جيدًا واتركيه لمدة عشر دقائق إلى أن تختمر الخميرة.
- احضري بولة عميقة وضعي بها كلًا من الدقيق والبكينج بودر ورشة الملح والكريمة البودرة وقلبي المكونات جيدًا مع بعضها البعض.
- احضري وعاء آخر وقومي بخفق كلًا من البيض والخل والزبدة مع بعضهم البعض بالمضرب الكهربائي ثم ضيفي إليه الزبادي واستمري في الخفق.
- ضيفي كلًا من خليط الخميرة وخليط الدقيق إلى الوعاء وقومي بالعجن وضيفي الحليب بالتدريج حتى تحصلين على عجينة طرية ومتماسكة.
- ضعي القليل من الزيت على وجه العجينة وقومي بتغطيتها ووضعها في مكان دافئ واتركيها حتى يتضاعف حجمها لمدة 60 دقيقة أو أكثر.
- قومي بتحضير الحشوة احضري وعاء وارفعيه على النار وضعي به كلًا من السكر والزبدة وقلبيهم جيدًا ثم ضيفي الشوكولاتة والقرفة وقلبي جيدًا حتى تمتزج المكونات وتذوب وارفعيه من على النار.
- احضري العجينة وقومي بفردها على شكل دائرة كبيرة ثم قومي بتقطعيها إلى مثلثات أو كما ترغبين.
- قومي بوضع الحشوة داخل المثلث ولفها على شكل رول ودهن وجهها بالبيض والفانيليا.
- اشعلي الفرن على درجة حرارة 200 وقومي برص الفطائر في الصينية مدهونة بالزيت.
- ادخليها الفرن حتى تنضج وتأخذ اللون الذهبي.
- قدميها وبالهنا والشفا مع الشاي أو اللبن أو الشاي باللبن.
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