هاتي 2 بيضة وحبة بطاطس هنعمل بيهم أجمل وجبة عشاء إقتصادية مشبعة جدا وطعمها حكاية

الفطائر من الاصناف المميزة التي يحبها العديد من الناس لأنها تكون خفيفة ويمكن تقديمها في اكثر من طريقة فيمكن تناول الفطور مع كوب من الشاي أو فنجان من القهوة كما يمكن تناول الفطائر كأحد المقبلات الموجودة على الطعام ‏ويمكن تناولها أيضا مع وجبة الإفطار في الصباح لذلك فهي لها العديد من الطرق التي يمكن من خلالها صناعة الفطائر المهم أن تكون هشة ولذيذة وتحتوي على حشو جميل ولهُ مذاق رائع، ‏وخلال هذا المقال سنتحدث عن أحد انواع الفطائر اللذيذة التي يحبها العديد من الناس وهي فطائر المقلية السائلة التي يتم اعدادها بواسطة الحليب والبطاطس ويكون لها طعم جميل ومميز ‏وسنتحدث عن طريقة إعداد هذه الفطائر والمكونات التي نحتاجها لاعدادها.

‏مكونات اعداد فطائر المقلاة الساخنة

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سنتحدث خلال هذه الفكرة عن المكونات التي نحتاجها حتى نستطيع إعداد فطائر المقلية وسنلاحظ أن اغلب هذه المكونات مكونات طبيعية وتعتمد هذه الوصفة بشكل أساسي على البطاطس عنصر أساسي ويمكن اعدادها دون استخدام الفرن لذلك فإنها توفر وقتا طويلا ‏وفيما يلي جميع هذه المكونات التي نحتاج إليها لإعداد الفطائر:

بيضة مخفوقة.

حبة بطاطس متوسطة مقطعة إلى قطع صغيرة.‏

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‫ نصف‬ ملعقة من بودرة الثوم.‬‬

نصف‬ ملعقة من الملح.‬

ملعقة من السكر.

2بيضة

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‫ ربع‬ ملعقة من الفلفل الأسود.‬‬

2 كوب من الحليب السائل.

ربع كوب من الزيت.‏

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‫ نصف‬ ملعقة كبيرة من الزعتر.

ملعقة من البقدونس المفروم.

4 أكواب كبيرة من الدقيق.

3 ملاعق كبيرة من الكاتشب.

بعض من جبن الموزاريلا.‏

شرائح من الفلفل الألوان.‏

طريقة إعداد الفطائر السائلة باستخدام البطاطس

فيما يلي سنتحدث عن الخطوات التي نحتاج إليها لإعداد فطائر البطاطس وهي:

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