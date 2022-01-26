نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هاتي 2 بيضة وحبة بطاطس هنعمل بيهم أجمل وجبة عشاء إقتصادية مشبعة جدا وطعمها حكاية في المقال التالي
الفطائر من الاصناف المميزة التي يحبها العديد من الناس لأنها تكون خفيفة ويمكن تقديمها في اكثر من طريقة فيمكن تناول الفطور مع كوب من الشاي أو فنجان من القهوة كما يمكن تناول الفطائر كأحد المقبلات الموجودة على الطعام ويمكن تناولها أيضا مع وجبة الإفطار في الصباح لذلك فهي لها العديد من الطرق التي يمكن من خلالها صناعة الفطائر المهم أن تكون هشة ولذيذة وتحتوي على حشو جميل ولهُ مذاق رائع، وخلال هذا المقال سنتحدث عن أحد انواع الفطائر اللذيذة التي يحبها العديد من الناس وهي فطائر المقلية السائلة التي يتم اعدادها بواسطة الحليب والبطاطس ويكون لها طعم جميل ومميز وسنتحدث عن طريقة إعداد هذه الفطائر والمكونات التي نحتاجها لاعدادها.
مكونات اعداد فطائر المقلاة الساخنة
سنتحدث خلال هذه الفكرة عن المكونات التي نحتاجها حتى نستطيع إعداد فطائر المقلية وسنلاحظ أن اغلب هذه المكونات مكونات طبيعية وتعتمد هذه الوصفة بشكل أساسي على البطاطس عنصر أساسي ويمكن اعدادها دون استخدام الفرن لذلك فإنها توفر وقتا طويلا وفيما يلي جميع هذه المكونات التي نحتاج إليها لإعداد الفطائر:
بيضة مخفوقة.
- حبة بطاطس متوسطة مقطعة إلى قطع صغيرة.
- نصف ملعقة من بودرة الثوم.
- نصف ملعقة من الملح.
- ملعقة من السكر.
- 2بيضة
- ربع ملعقة من الفلفل الأسود.
- 2 كوب من الحليب السائل.
- ربع كوب من الزيت.
- نصف ملعقة كبيرة من الزعتر.
- ملعقة من البقدونس المفروم.
- 4 أكواب كبيرة من الدقيق.
- 3 ملاعق كبيرة من الكاتشب.
- بعض من جبن الموزاريلا.
- شرائح من الفلفل الألوان.
طريقة إعداد الفطائر السائلة باستخدام البطاطس
فيما يلي سنتحدث عن الخطوات التي نحتاج إليها لإعداد فطائر البطاطس وهي:
- أولا نقوم بتقطيع البطاطس إلى قطع صغيرة وبعد ذلك نقوم بوضعها في الخلاط الكهربائي مع الملح والبيض والحليب وجميع أنواع التوابل والسكر والفلفل الاسود ونقوم بتشغيل الخلاط حتى يصبح هذا القوام سائل،
- بعد ذلك نحضر بعض الزعتر والبقدونس وتنظيفها المكونات ونستمر في التقليب.
- نحضر ونقوم بتسخينها قليلا، وبعد ذلك نضع فيها الخليط الذي قمنا بإعداده ونتركه لبعض الوقت.
- بعد مرور الوقت نقوم بقلب الخليط حتى يصبح ذهبي من الجهة الأخرى وبعد ذلك نضيف له قطع الجبن والكاتشب والفلفل ويكون جاهز للتقديم.
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