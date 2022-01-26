كباب الحلة بطريقة بسيطة وبصوص بني رائع وجميل

يعد كباب الحلة ، من ألذ الأطباق التي يمكن تقديمها للأسرة طبق صحي ولذيذ ومفيد جداً ولا يحتوي على العديد من المكونات، يتكون فقط من البصل وقطع اللحم الأحمر الخالي من الدهن والبهارات الرائعة التي تعطي له نكهة جميلة ولذيذة، مكوناته تعطي له صوص رائع مكرمل له لون بني لذيذ، ويعد هو من الأطباق الرئيسية التي تقدم في وجبة الغداء أو العشاء بجانب الأرز الأبيض المبهر ومختلف أنواع السطات، وهو من الأطباق التي يتم تحضيرها بطرق مختلفة ممكن تقديمه بالبطاطس مثل كباب الحلة بالبطاطس، فطرق تحضيره مختلفة وعديدة وتختلف من شخص لآخر، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم متابعينا الكرام طريقة عمل كباب الحلة بطريقة سهلة ومكونات بسيطة.

مكونات عمل كباب الحلة بالمنزل

مكونات عمل كباب الحلة بسيطة وتعتمد على البهارات وهي كما يلي:ـ

كيلو من اللحم مقطع مكعبات( خالي من الدهن ).

كيلو من البصل.

ملعقة صغيرة ملح.

ربع كوب من الماء الساخن.

حبهان حسب الرغبة.

نصف ملعقة صغيرة بهارات مشكلة.

نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود.

ملعقة كبيرة كزبرة جافة.

نصف ملعقة صغيرة قرفة.

2 ورق لورا.

ملعقة كبيرة سمنة.

ملعقة كبيرة زيت.

طريقة التحضير

يتم تحضير كباب الحلة بطريقة بسيطة والخطوات هي كما يلي:ـ

نقوم بتقطيع البصل إلي شرائح رفيعة(جوانح)، ثم نقوم بغسل مكعبات اللحم ونصفيها جيداً من الماء. ثم توضع مقلاة على النار ثم نضيف إليها الزيت والسمنة ونترك المقلاة حتي تسخن جيداً. نضيف إليها نصف كمية البصل ونحتفظ بباقي الكمية، ثم نقلب البصل حتي يذبل، ثم نضيف إليه مكعبات اللحم ونقلب المكونات مع بعضها البعض. ثم نضيف البهارات القرفة والكزبرة والحبهان ورق اللورا والفلفل الأسود والبُهار المشكل، ونقلب المكونات جيداً حتي تأخذ اللحمة اللون البني من جيع الجهات. نضيف إليها ربع كوب من الماء الساخن ونغطي الخليط ونتركه على نار هادئة حتي تنضج اللحمة، (لمدة ساعة أو نصف ساعة حسب نوع اللحمة). ثم نقوم بإضافة كمية البصل المتبقي ونقلب المكونات، ثم تترك حتي يذبل البصل ويختلط مع المكونات تماماً. نطفئ النار ثم نسكب الخليط في أطباق التقديم ويقدم مع الأرز الأبيض.

طريقة عمل الأرز الأبيض

نقوم بوضع حلة على النار ثم نضيف إليها ملعقة كبيرة من الزيت وملعقة من السمنة، ثم نضيف إليها حبات من الحبهان ونصف ملعقة صغيرة من المستكة. ثم نقلب المكونات في الزيت والسمنة قليلاً حتي تظهر رائحة الحبهان، ثم نضيف 2 كوب من الأرز الأبيض المغسول والمصفى جيداً ونقلب الأرز جيداً لمدة 5 دقائق. نضيف إليه 2 كوب من الماء الساخن ونقلب الأرز جيداً ثم يغطى ونتركه على نار عالية حتي يتشرب الماء ثم نخفض النار لدرجة حرارة هادئة جداً. ثم نترك الأرز حتي ينضج تماماً ثم نطفئ النار ويقدم بجانب العديد من الأطباق الرئيسية بالهنا والشفا.

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