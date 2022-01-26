كيفية عمل أشهى صينية عجة في الفرن.. وجبة مغذية جدا وطعمها رهيب

كيفية عمل صينية العجة الشهية في الفرن، صينية العجة من الوجبات الشهية واللذيذة والمغذية في فصل الشتاء، كما أنه تمد الجسم بالطاقة والنشاط، وتحتوي على العديد من العناصر الغذائية المهمة وهي البيض، وهي من الوجبات التي يمكن تقديمها في أي وقت سواء في وجبة الإفطار، أو الغذاء، أو العشاء، وتختلف طريقة تقديم العجة من مكان لآخر، فهناك من يقوم بتحضيرها بالقرنبيط، وهناك من يقوم بتحضيرها بالبيض، وغيرها من الطرق، نقدم لكِ سيدتي طريقة عمل صينية عجة شهية سيحبها أفراد أسرتك كثيرًا.

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مكونات صينية العجة

العجة مكوناتها بسيطة ومتوفرة لديكِ لا حاجة لشراء مكوناتها والتحضير لها، وهي:

6 حبات بيض.

1 ملعقة كبيرة نشا.

1 ملعقة كبيرة خل.

1 ملعقة صغيرة ملح.

1 ملعقة صغيرة كمون.

1 ملعقة صغيرة كزبرة ناشفة.

1 ملعقة صغيرة بكينج بودر.

1 ملعقة صغيرة بابريكا.

½ ملعقة صغيرة فلفل أسود.

¼ ملعقة صغيرة شطة ناشفة (حسب الرغبة).

2 ملعقة كبيرة زيت.

1 قرن فلفل رومي مقطع مكعبات.

1 بصلة مقطعة مكعبات.

1 حبة طماطم مقطعة مكعبات صغيرة.

2 حزمة شبت مفرومة.

2 حزمة كزبرة مفرومة.

2 حزمة بقدونس مفرومة.

3 فصوص ثوم مفروم.

طريقة تحضير صينية العجة