خطوات الوقاية من نزلات البرد في فصل الشتاء

كل فرد مسئول يسعى لوقاية نفسه وأسرته من أمراض البرد والإنفلونزا الشائعة في فصل الشتاء لأن من المعروف أن دور البرد والإنفلونزا الذي يصيب الإنسان لا ينتهي بسرعة ولكن يستمر فترة ليست بالقليلة ونوضح هنا خطوات الوقاية من دور البرد وأهم الأطعمة والمشروبات التي يفضل تناولها والأطعمة التي يجب تجنبها في حالة الإصابة بدور البرد والإنفلونزا .

طرق الوقاية من نزلات البرد في الشتاء

دائما ما نسمع هذه المقولة ( الوقاية خير من العلاج ) ونوضح هنا طرق تجنب الإصابة بنزلات البرد

غسل اليدين بانتظام حيث أن الفيروسات المسببة للبرد والإنفلونزا غالبا ما تنتشر بالعطس والسعال فمن الممكن أن يتواجد الفيروس علي اليدين وتشير الدراسات أن الفيروس يمكن أن يعيش لمدة 24 ساعة علي السطح فغسل اليدين باستمرار يعمل علي قتل الميكروبات ويقلل فرص الإصابة .

المحافظة علي شرب الماء خلال فصل الشتاء بكمية لا تقل عن 2 لتر في اليوم فالماء يطرد السموم ويعزز من عمل الجهاز المناعي.

ممارسة الرياضة .

النوم فترة كافية .

تناول طعام صحي متوازن يحتوي علي فيتامين د والزنك والخضروات الورقية والمكسرات والفواكه بكل أشكالها .

الحرص علي تناول المشروبات الدافئة وكذلك الحساء الدافئ .

أطعمة يجب الابتعاد عنها في حالة الإصابة بالبرد والإنفلونزا

منتجات الألبان بجميع أنواعها لأنها تزيد من نسبة إفراز المخاط وهي حالة غير مستحبة أثناء الإصابة بالبرد ويمكن استبدال اللبن بالعصائر الطازجة الطبيعية والمشروبات الدافئة مثل اليانسون والزنجبيل والنعناع والبابونج .

الأطعمة الغنية بالسكر حيث يضعف السكر من قدرة الجهاز المناعي .

الأطعمة المقلية والغنية بالدهون .

الأطعمة السريعة والوجبات الجاهزة والإكثار من الأطعمة التي ترفع مناعة الجسم والمحتوية علي البروتينات وفيتامين سي .

أطعمة ترفع نسبة فيتامين د في الجسم

ذكرنا سابقا أن الحصول علي فيتامين د بكمية كافية يعتبر من أهم خطوات الوقاية من أمراض البرد والإنفلونزا ونبين هنا كيفية رفع نسبة فيتامين د في الجسم