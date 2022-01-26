طريقة عمل الجبنة الرومي أو التركي في البيتي.. طريقة مضمونة 100% بطعم أحلى من البقالة

طريقة عمل الجبنة الرومي أو التركي، الجبنة الرومي في المنزل يصعب على كثير من الأمهات تحضيرها في المنزل، فتقوم بشرائها من الخارج، إلا أنه لا تعرف ربات المنزل مصدرها ومضمونها، والكثير من الأطفال يحبون تناولها في وجبة الإفطار أو العشاء، لذا نقدم لكِ طريقة مبتكرة لإعداد الجبن الرومي في المنزل وبخطوات بسيطة وسهلة ولن تحتاجي لشرائها من محلات البقالة مرة أخرى، وسيحبها أطفالك كثيرًا.

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مكونات الجبنة الرومي في المنزل

1 كيلو من الحليب كامل الدسم.

1 كوب من الزبادي البدلي.

1/3 كوب من الماء المثلج.

1 ملعقة صغيرة ملح.

فلفل أسود غير مطحون.

1 حبة بطاطس.

2 ملعقة كبيرة من القشطة.

طريقة عمل الجبن الرومي في المنزل