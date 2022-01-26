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عمر شويل - جدة طريقة عمل الجبنة الرومي أو التركي في البيتي.. طريقة مضمونة 100% بطعم أحلى من البقالة - ثقفني
طريقة عمل الجبنة الرومي أو التركي، الجبنة الرومي في المنزل يصعب على كثير من الأمهات تحضيرها في المنزل، فتقوم بشرائها من الخارج، إلا أنه لا تعرف ربات المنزل مصدرها ومضمونها، والكثير من الأطفال يحبون تناولها في وجبة الإفطار أو العشاء، لذا نقدم لكِ طريقة مبتكرة لإعداد الجبن الرومي في المنزل وبخطوات بسيطة وسهلة ولن تحتاجي لشرائها من محلات البقالة مرة أخرى، وسيحبها أطفالك كثيرًا.
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مكونات الجبنة الرومي في المنزل
- 1 كيلو من الحليب كامل الدسم.
- 1 كوب من الزبادي البدلي.
- 1/3 كوب من الماء المثلج.
- 1 ملعقة صغيرة ملح.
- فلفل أسود غير مطحون.
- 1 حبة بطاطس.
- 2 ملعقة كبيرة من القشطة.
طريقة عمل الجبن الرومي في المنزل
- قومي بسلق حبة البطاطس ثم قومي بهرسها.
- احضري إناء وضعي به اللبن وارفعي على النار حتى يغلي، ثم ضيفي إليه كوب الزبادي وقلبي جيدًا لمدة 5 دقائق.
- ارفعي الإناء من على النار ثم أحضري الماء المثلج وضيفي إليه الملح والفلفل وقلبي جيدًا.
- ضيفي بعد ذلك اللبن والزبادي إلى الماء المثلج وقلبي جيدًا حتى لا تتماسك المكونات مع بعضها البعض.
- ضعي البطاطس المهروسة في الإناء ثم ضيفي القشطة وقلبي مرة أخرى جيدًا.
- احضري شاش وضعي بداخله الخليط، ثم قومي بعصره جيدًا للتخلص من الماء تمامًا.
- اتركي الخليط داخل الشاش لمدة 12 ساعة مع العصر كل فترة.
- احضري شاش آخر نظيف بعد مرور 12 ساعة وقومي بوضع الجبنة بعد أن أصبحت متماسكة.
- قومي بتغطية الجبنة بقطع قماش نظيفة وثقيلة.
- قومي بتخزينها في الثلاجة وتقسيمها، كما يمكن وضعها في الفريزر واستخدامها عند الحاجة.
- من أهم الخطوات هو أن تحرصي على عصر القماش كل فترة حتى يتم التخلص نهائي من الماء وأن تقومي بتغيير الشاش خلال ال 12 ساعة.
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