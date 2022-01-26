في ثواني.. اسلقي الكرنب في الميكرويف بدون ماء وفي ثواني وقولي وداعاً لتعب سلق وتقطيع الكرنب

سلق الكرنب في الميكرويف، ورق الكرنب نوع من بين أهم أنواع الخضار الورقي التي من الممكن أن يتم عملها وتحضيرها لعمل وصف من أكثر الوصفات شعبية وهي وصفة المحشي والتي تعتبر أفضل وأكثر وجبة تفضل ربة البيت تحضيرها وعملها في البيت بأقل إمكانات، ومن خلال الآتي من تلك الفقرات القادمة نتعرف بالتفصيل على أهم المعلومات عن سلق الكرنب بطريقة بسيطة وسهلة ومن دون أن يستهلك الأمر وقت وجهد من ربات البيوت، وتعد تلك الطريقة القادمة من بين أهم طرق إنجاز سلق الكرنب من دون أن يتخذ الأمر الوقت الطويل، وأيضا بدون أن تكون هناك أي ضرورة لاستعمال الماء.

سلق الكرنب في الميكرويف

تتساءل الكثير من ربات البيوت عن الطريقة الأفضل والتي من خلالها تستطيع أن تقوم بالسلق للكرنب بشكل بسيط، ومن دون أن تكون لها حاجة في الاستعمال للماء، حيث تعد تلك الوصفة لسلق ورق الكرنب والطريقة الخاصة بالسلق من خلال الميكرو ويف من بين أهم الطرق التي تساعد ربة البيت في أن تنجز كمية من خضار الكرنب بالسلق السريع لها وبدون أي ماء وخلال وقت وجيز يصبح الورق جاهز تماما على الاستعمال والحشو.

خطوات لسلق الكرنب في الميكرويف

لسلق ورق الكرنب في الميكرويف من الممكن أن نقوم بخطوات بسيطة، وتلك الخطوات نتعرف عليها من خلال الآتي من تلك النقاط القادمة:

نقوم بإحضار الكرنبة المراد سلقها، ونضعها على الفلانشة.

يتم التقطيع للكرنبة وتقطع لمربعات ومن ثم يصبح الورق مقطع وجاهز تماما للسلق.

الخطوة التالية تكون من خلال وضع كمية مناسبة من الورق بداخل كيس حراري.

بعد أن يتم وضع الكرنب بالكيس الحراري يتم وضعه بالميكرو ويف.

يتم الانتظار من دقيقتين لثلاث دقائق حتى نحصل على الورق مسلوق جاهز بقوة البخار التي تكون في داخل الكيس الحراري.

ننتهي من كل كمية الورق المتوفرة بنفس الطريقة.

من الممكن أن يتم السلق للكرنبة بالكامل بداخل الميكروويف، حال استيعابه لحجم الكرنبة، وتعتبر تلك الطريقة هي الأسرع لإنجاز خطوة سلق ورق الكرنب دون الماء وبأقل وقت.

سلق الكرنب في الميكرويف يعتبر من أسهل الطرق التي يمكنك من خلالها سلق الكرنب بدون تقطيع وبدون سلقها في الماء، لان هناك الكثير من السيدات التي تعاني من سلق وتقطيع الكرنب لانه يحتاج الي وقت وجهد كبير لذا قدمنا لكي سيدتي فكرة جديدة وعبقرية لسلق الكرنب بدون نقطة ماء كما أنه يمكنك سلق كمية كبيرة من