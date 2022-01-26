طريقة عمل الكفتة المشوية في الفرن وأسرار جديدة اطعم خيالي في 10 دقائق

طريقة عمل الكفتة المشوية في الفرن، حيث تعد الكفتة المشوية من الأكلات الشهية المميزة التي لها فوائد للإنسان فأنها تمد الجسد بالاكسچين في جميع أنحاءه وتساعد في عدم تكوين حصوات المسالك البولية وتساعد علي بناء الأسنان، وبالتالي يتم شوية الكفتة في الفرن إذا لم يوفر شوية لديك ومن هذا المقال نعرف المقادير وطريقة العمل والتحضير.

طريقة عمل كفتة مشوية في الفرن

المقادير المطلوبة لعمل الكفتة المشوية في الفرن تضمنت التالي:



معلقة فلفل اسود.

معلقة ملح.

نصف كيلو لحم بقرى مفروم.

معلقة بهارات لحم.

بصلة مفرومة.

طريقة عمل الكفتة في البيت

نقوم بتجهيز الكبة ونضع فيها اللحم المفروم والبصل والبهارات والملح والفلفل الأسود.

نبدأ بطحن المكونات كلها سويا حتى تتجانس مع بعضها وتصبح عجين حتي يتم تشكيلها. نضع خليط اللحم في قدر، ويتم التغطية بكيس نايلون شفاف، ثم يترك في الثلاجة لمدة ٦٠ دقيقة، نذكركم برابط طريقة عمل الكاتشب. يتم تسخين الفرن على حرارة متوسطة، ويتم دهان الصينية بالزيت . يتم خروج خليط اللحم من الثلاجة، ويتم التشكيل لسوابع متساوية. نقوم برص الكفتة في الصينية المدهونة، بالزيت ونضعها في الفرن لمدة ١٥ دقائق. يتم خروج الصينية من الفرن ونقلب أصابع الكفتة على الناحية الثانية، ثم نتركها في الفرن لمدة ١٥ دقائق مرة ثانية للجنب الأخر حتى يتم التطيب والنضج كي تأخذ اللون البنى الداكن. ثم نرص الكفتة المشوية في صينية التقديم، وتقدم مع الأرز بالشعرية والطحنية وسلطة الزبادي، ونذكركم برابط طريقة عمل المسكوف.

طريقة عمل الكفتة في الفرن علي قد الايد مثل المحلات الشهيرة

المقادير التي تحتجاها لعمل كفتة الفرن كالتالي:



بقدونس للتزين.

معلقة جوز الطيب.

طماطم مقطعة.

بصل مقطع.

خبز بلدي.

طحينه.

كيلو لحم مفروم.

نصف كيلو لحم ضأن مفروم.

بصلتين مبشورين.

اربع فصوص ثوم.

حزمتين بقدونس.

ثلاث معلاق بهارات لحم.

3 معلاق البقسماط الناعم.

معلقة سميد مطحون.

ملح.

فلفل اسود.

معلقة بابريكا، ونذكر برابط طريقة عمل المجبوس بالدجاج.

طريقة عمل كفتة نجلاء الشرشابي

نقوم بتحضير الفرن على درجة حرارة 180.

نقوم بتحضير الكبة ونضع البصل والثوم والبقدونس والملح والفلفل. نضيف اللحم البقري واللحم الضأني والبقسماط والبهارات والسميد، وجوزة الطيب والبابريكا. نقوم بتشغيل الكبة ليتكون خليط مع بعضة للحصول على عجينة الكفتة. نشيل الخليط باللحم من الكبة ونضعه في قدر ويترك في الثلاجة لمدة ساعة، ونذكركم برابط طريقة عمل الحنيذ السعودي. ثم يتم خروجه من الثلاجة ويتم تشكيل الكفتة على شكل سوابع. يتم وضع الكفتة في صينية بالفرن مدهونة بالزبدة لمدة ربع ساعة حتى تطيب وتنضج، لا ننسي ان نذكر برابط طريقة عمل الكسكس المغربي. نقوم بوضع الكفتة في صينية التقديم، ويتم تقديمها ساخنة مع الخبز البلدي والطحنية والبصل والطماطم.

وصلنا لختام شرح طريقة عمل الكفتة المشوية في الفرن وأسرار جديدة اطعم خيالي في 10 دقائق.