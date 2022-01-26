خلطتي السرية ضعيها على الكفتة هتضاعف حجمها وتخليها متماسكة وانسي أنها تكش أو تفك منك تاني

اك العديد من المطاعم الشهيرة التي تقوم بتقديم الكفتة الحاتي بطريقة مميزة ومختلفة ويتم استخدام بعض المكونات اللذيذة مع الكفتة حتى تخرج بطعم مميز ‏وتعتمد الكفتة بشكل رئيسي على نوع اللحم الذي يتم إعداد الكفتة منه فالكفتة ‏الحاتي يتم اعدادها ‏باستخدام لحم الخروف اللذيذ لذلك يكون لها رائحة مختلفة وطعم لذيذ ‏ولكن يمكننا أيضا إعداد الكفتة الحاتي في المنزل باستخدام ‏بعض المكونات الطبيعية الموجودة في المنزل باستخدام اللحم المفروم أيضا من خلال هذا المقال سنتحدث عن طريقة إعداد الحاتي ‏والاسرار التي تحتاج الى حتى تخرج بهذا الطعم اللذيذ ‏تحدث عن المكونات التي نحتاج إليها حتى نستطيع إعداد الكفتة الحاتي مثل الكفتة الحاتي التي نتناولها في المطاعم الكبيرة.

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مكونات طريقة عمل الكفتة الحاتي

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فيما يلي سنتحدث عن جميع المكونات التي نحتاج إليها أثناء إعداد الكفتة وحتى تكون جاهزة للاستخدام وجميع هذه المكونات مكونات طبيعية تجعل لها طعم جميل لذلك من خلال كمية بسيطة من اللحم المفروم يمكننا إعداد كمية أكبر من الكفتة وهذه المكونات هي:

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1\2‬ كيلو تقريبا من اللحم المفروم ويكون هذا اللحمهو لحم الخروف.‬

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‏ ملعقة كبيرة من الفلفل الأسود.

ملعقة كبيرة من الملح.

واحدة من البصل المفروم .

الطماطم المفرومة.

التوابل الخاصة بالمشويات.

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طريقة إعداد الكفتة الحاتي في المنزل

فيما يلي سنتحدث عن خطوات تحضير الكفتة الحاتي بالتفصيل وهذه الخطوات هي:

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