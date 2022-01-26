بدون قلاية زيت.. طريقة عمل البطاطس المقلية المقرمشة بدون ما تشرب نقطة زيت نهائياً

البطاطس المقلية من أهم الوصفات التي يحبها الكبار والصغار وتعتبر من أكثر أصناف البطاطس التي تكون كل ربة منزل مكلفة بعملها من وقت لآخر إرضاءا لأطفالها حيث تعد وصفة لذيذة، ولكن لها العديد من الأضرار نتيجة للزيت التي تتشربها أصابع البطاطس أثناء القيام بخطوة القلي، والتي تعد هي أكثر الطرق خطورة على الصحة حيث أن القلي بكمية من الزيت الغزير تجعل البطاطس عالية الدسم ويعد تناولها من الأمور الغير صحية، ومن خلال الآتي من تلك الفقرات القادمة نتعرف على الطريقة الصحية والصحيحة والتي من خلالها يتم القلي للبطاطس بالطريقة الصحية السليمة ومن دون استعمال الزيت.

طريقة عمل البطاطس المقلية

من الممكن أن يتم عمل البطاطس المقلية بأبسط طريقة ومن دون أن نستعمل الزيت، وهذا ما يجعلها من بين أهم الوجبات الصحية والتي تصلح للتناول من قبل الكبار والصغار لأنها تكون بطعم مميز وليس لها أي أضرار حيث أننا لا نستعمل فيها أي نوع من أنواع الزيت وتعد طريقة الطهي للبطاطس بتلك الطريقة هي الأفضل لنها تعطي أفضل طعم ومن دون أن تزيد سعراتها الحرارية أو تتعرض للزيت، ومن خلال الآتي نعرض فيما يأتي أهم المكونات الأساسية لعمل وصفة البطاطس المقلية بشكل صحي وبأقل وقت، من الممكن أن يتم عمل البطاطس المقلية من خلال الاستعانة بمكونات بسيطة، وتلك المكونات هي التي نذكرها على هذا النحو الآتي:

كيلو من ثمار البطاطس.

ربع كوب من الدقيق.

ربع كوب من النشا.

ربع كوب من البقسماط.

ربع ملعقة من البابريكا.

ملح وفلفل أسود.

رشة من الشطة.

توابل مشكلة.

زعتر مجفف.

طريقة التحضير