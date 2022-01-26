عندك حبة واحدة من بطاطس ضيفي عليها هاد المكون واحصلي على أصابع مقرمشة بكمية كثيرة في أقل من 10 دقائق

كيفية صنع البطاطس المقرمشة يحب العديد من الأطفال تناول البطاطس المقرمشة مثل رقائق البطاطس لكن من المعروف أن مثل هذه البطاطس ضارة جدًا بصحة الأطفال خاصة في السنوات الأولى، سوف نقوم اليوم بتقديم طريقة جديدة لعمل البطاطس المقرمشة في المنزل وذلك عن طريق زجاجة بلاستيكية لتحصلين على مذاق بطاطس مقرمشة لذيذة وسهلة وسريعة في نفس الوقت.

طريقة عمل بطاطس مقرمشة

مقادير عمل البطاطس هي:

حبة بطاطا، وزيت للقلي.

1 كأس ماء و½ كأس زيت نباتي.

1 كأس سميد، و 1 كأس بقدونس مفروم.

ملح + فلفل أسود، 1 حبة فلفل حار ،1 كأس طحين.

طريقة تحمير البطاطس

اغسلي البطاطس واطهيها عن طريق السلق لمدة نصف ساعة حتى تنضج البطاطس.

قشري البطاطس وقطعيها إلى قطع صغيرة ثم ضعيها في الخلاط وأضيفي البقدونس المفروم.

امزج في الخلاط حتى تصبح ناعمة وصبها في وعاء.

يضاف الدقيق ويقلب حتى يتجانس.

ثم نضيف الملح والفلفل الأسود والفلفل الحار.

ضعي الخليط في قنينة بلاستيكية.

اصنعي ثقبين صغيران في الغطاء عن طريق تسخن مسمار وغرسه في غطاء الزجاجة.

قم بتغطية الزجاجة وسخن الزيت على النار.

ثم اعصر الزجاجة حتى يخرج الخليط من الحفرة.

تم قومي بقليها حتى تحول لون البطاطس إلى اللون البني الذهبي.

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