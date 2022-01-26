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عمر شويل - جدة طريقة سينابون بالقرفة وشوكولاته على طريقة مطاعم لذيذة - ثقفني
طريقة سينابون بالقرفة وشكولاته حلويات غربية بمذاق لذيذ حضريها بسهولة من منزلك بطريقة المحلات ومطاعم، يعتبر السينابون أو حلى القرفة من أسهل حلويات التي تعد في دول العربية وانتشرت بكثرة في دول العربية بل أصبح تقدم بطرق مختلفة ومتعددة بأشكال كيك بمذاق مميز وتحضر بسهولة في منزل للإستمتاع بها مع كل أفراد الأسرة بدلا من شراءها من كبرى محلات بأسعار مرتفعة، فيمكنك بمكونات بسيطة متوفرة لديكم صنع أحلى سينابون بالفرقة وشوكولاته بنفس مذاق رائع وصوص الأبيض لتزينه من دون أن تفسد منك وتقدم في مناسبات والعزومات فتابعوا معنا خطوات تحضير سينابون بطرق مختلفة ستنال إعجابكم.
طريقة سينابون القرفة وشوكولاته لذيذة وطرية
- عدد 4 كوب من دقيق حلويات.
- عدد 2 ملعقة صغيرة من خميرة فورية حبيبات.
- كوب حليب دافئ للعجن وتخمير.
- نصف كوب زبدة طرية.
- رشه صغيرة من الملح.
- عدد 2 بيضة بحرارة المطبخ.
- 1/3 كوب من سكر الأبيض.
مكونات حشو سينابون رول
- كوب سكر بني.
- 1/3 كوب من الزبدة الطرية.
- عدد 2 ملعقة كبيرة من القرفة.
الصوص الأبيض لتزيين السينابون
- كوب ونصف من سكر بودرة.
- عدد 3 ملاعق كبيرة حليب.
- نصف ملعقة صغيرة من الفانيليا.
تحضير سينابون بالقرفة وصوص الأبيض الكريمي
- بوعاء صغير يتم وضع الخميرة مع حليب دافئ مع 2 ملعقة من السكر، تقلب مكونات معا وتترك جانبا لمدة 10 دقائق حتى تختمر.
- ثم نضع دقيق في وعاء ويضاف عليه خميرة وباقي كمية السكر مع زبدة طرية وملح والبيض، وتعجن كل مكونات جيدا حتى نحصل على عجينة متماسكة.
- تشكل العجينة على شكل كرة وتترك بمكان دافئ لمدة ساعة حتى تختمر وتعلو جيدا، ثم نخلط القرفة مع السكر بني في وعاء صغير ويترك جانبا.
- ثم تفرد العجينة بعد أن اختمرت وتدهن على الوجه بالزبدة ويرش عليها القرفة وتلف عجينة السينابون على شكل رول اسطوانه.
- قطعي رول العجينة إلى دوائر لكي تعطيك نتيجة رائعة وشكل سينابون الذي تشتريه من محلات قطعي دوائر السينابون بقطعة من الخيط هتعطيك قطعة سينابون متناسقة القوام.
- ترص دوائر سينابون في صينية مدهونة بالزبدة، ويسخن الفرن على حرارة عالية 200 درجة، وعندما يسخن تدخل الصينية الفرن حتى تأخذ لون ذهبي من أعلى.
- ثم اصنعي خلطه تزيين سينابون برص قطع سينابون التي ستقدم في طبق تقديم، وضعي سكر بودرة مع حليب والفانيليا وقلبيها بسرعة وتضاف على وجه سينابون وتقدم احلى دوائر سينابون بالقرفة.
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