طريقة سينابون بالقرفة وشوكولاته على طريقة مطاعم لذيذة

طريقة سينابون بالقرفة وشكولاته حلويات غربية بمذاق لذيذ حضريها بسهولة من منزلك بطريقة المحلات ومطاعم، يعتبر السينابون أو حلى القرفة من أسهل حلويات التي تعد في دول العربية وانتشرت بكثرة في دول العربية بل أصبح تقدم بطرق مختلفة ومتعددة بأشكال كيك بمذاق مميز وتحضر بسهولة في منزل للإستمتاع بها مع كل أفراد الأسرة بدلا من شراءها من كبرى محلات بأسعار مرتفعة، فيمكنك بمكونات بسيطة متوفرة لديكم صنع أحلى سينابون بالفرقة وشوكولاته بنفس مذاق رائع وصوص الأبيض لتزينه من دون أن تفسد منك وتقدم في مناسبات والعزومات فتابعوا معنا خطوات تحضير سينابون بطرق مختلفة ستنال إعجابكم.

طريقة سينابون القرفة وشوكولاته لذيذة وطرية

عدد 4 كوب من دقيق حلويات. عدد 2 ملعقة صغيرة من خميرة فورية حبيبات. كوب حليب دافئ للعجن وتخمير. نصف كوب زبدة طرية. رشه صغيرة من الملح. عدد 2 بيضة بحرارة المطبخ. 1/3 كوب من سكر الأبيض.

مكونات حشو سينابون رول

كوب سكر بني. 1/3 كوب من الزبدة الطرية. عدد 2 ملعقة كبيرة من القرفة.

الصوص الأبيض لتزيين السينابون

كوب ونصف من سكر بودرة. عدد 3 ملاعق كبيرة حليب. نصف ملعقة صغيرة من الفانيليا.

تحضير سينابون بالقرفة وصوص الأبيض الكريمي