بكيلو لبن هتعملي 2 كيلو سمن بلدي بقوام وطعم احلي من الجاهز مش هتشتري من برة تاني

بكيلو لبن هتعملي 2 كيلو سمن بلدي، من الممكن لكل ربة بيت أن تقوم بالتحضير للسمن البلدي في البيت، والاستغناء تماما عن استعمال أنواع السمن الصناعي المهدرج، حيث تعتبر وصفة من السمن البلدي من أهم الوصفات التي من الممكن أن يتم من خلالها عمل أشهى الوصفات وأفضل المأكولات بنكهة السمن الفلاحي المميز، وبمكونات بسيطة تستطيعين التحضير لأفضل نوع من السمن المحتوي على كميات كبيرة من الفيتامينات وأهمها فيتامين د، مع تواجد معدن الكالسيوم بهذا النوع من الدهن الطبيعي، وإليكم عبر ما يلي من الك الفقرات أهم المكونات مع بيان أهم طرق التحضير السريعة لهذا النوع من السمن.

طريقة عمل السمنة البلدي

من الممكن أن يتم التحضير السريع لمكون السمن البلدي من خلال بعض الخطوات البسيطة ولكن لا بد من توفر مكونات ومقادير بسيطة، وهذا حتى تستطيع كل ربة البيت أن تقوم بعمل السمن البلدي عالي الدسم من خلال التوفير لكوب واحد من مكون الحليب الجاموسي عالي الدهن، وتعد وصفة السمن البلدي سهلة الإعداد في البيت وبأقل المقادير والتي نقوم عليها بذكرها من خلال الآتي من تلك الفقرات المقبلة:

مكونات عمل السمن البلدي

السمن البلدي من الممكن أن نقوم بعمله من خلال الاستعانة بالمكونات التالية:

لتر من الحليب كامل الدسم.

ربع كوب حليب رائب.

ملعقة صغيرة من الليمون.

ملعقة صغيرة من الخل.

رشة من الملح.

شاش للتصفية.

قدر مناسب.

طريقة التحضير للسمن البلدي بكيلو لبن

الخطوات التالية من الممكن عن طريقها أن يتم عمل السمن البلدي والخطوات تكون على هذا النحو الآتي: