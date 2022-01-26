طريقة عمل كيكه إسفنجية هشه ناجحة بمقادير مضبوطة 100%

في مثل هذه الأيام المثلجة، بالتأكيد ستحتاجين انتي وأسرتك الى عمل كيكه لذيذه بجانبها مشروب ساخن أثناء مشاهدتكم الي التلفاز، فسنقدم لكي طريقة عمل الذ كيك ستأكلينه انتي وأسرتك، حيث بعد تناولها ستطلب منك أسرتك أن تفعليها دائما بسبب شدة جمالها، لذلك تابعي المقال لكي تتعلمي كيف صنعها بطريقة ناجحة، وما هي المكونات المطلوبة التي يجب أن تكون متوفرة لديكي.

مكونات تحضير الكيكه

لعمل الكيك ستاحتجين الى أحضارة عدة مكونات، منها للكيك الأصلي ومنها ستجتاحينها من اجل التزين: 330 جرام دقيق قمح، 3 قطع بيض الدجاج، 180 جم سكر، 45 جم زبدة، 1.5 ملعقة صغيرة من البكينج بودر، قرصة من الملح. ثم مكونات للتزين، وممكن الاستغناء عنها أو أحضار المتوفر لديكي وهي:

300 جم جبنه كريمية.

450 مل كريمة ثقيلة (33٪).

150 جم شوكولاتة بيضاء.

240 جم كريمة حامضة.

150 جم رقائق جوز الهند.

3-4 ملاعق كبيرة مسحوق السكر.

طريقة تحضير الكيك

اخلطي البيض مع السكر والملح في وعاء. اخفقي حتى يذوب السكر.

ثم يخفق في بيضة

ينخل دقيق القمح مع البيكنج بودر ويخلط مع المكونات السائلة.

ثم اعجني العجينة اللزجة. ومع ذلك، لا تضيف الدقيق.

يغطى بغشاء بلاستيكي ويوضع في الثلاجة لمدة 3 ساعات.

خلال هذا الوقت، ستصبح العجينة أكثر كثافة.

ثم نذوب الزبدة وعلى خطوتين أو ثلاث خطوات نضيفها إلى العجينة ونعجنها. دحرجها على شكل كرة، لكن لا تعجنها لفترة طويلة.

أضيفي الزيت على سطح عمل مطحون بالدقيق، افردي العجين. ثم يقسم إلى 6 أجزاء. تتدحرج إلى كرات.

بعد ذلك قسّمي إلى قطع.

ثم رشي القليل من الدقيق على ورق الخبز.

يمكنك التعرف علي طريقة عمل كيكة الشيكولاتة.

استكمل طريقة عمل الكيك

افردي كرة من العجين في كعكة، فورًا على ورق البرشمان. العجينة طرية وتتكسر بسهولة. حتى تنضج الكيكة بالتساوي، حاولي أن تدحرجها بنفس السماكة. انقليها إلى صفيحة خبز مع الورق. تُخبز الكيكة في فرن محمّى على حرارة 1800 درجة مئوية لمدة 6-7 دقائق. يجب أن يكون لها لون شاحب. افعل الشيء نفسه مع بقية الاختبار. ثمأفرد العجينه

اقطع كعكة متساوية وهي لا تزال ساخنة. في وقت لاحق سيكون من المستحيل القيام بذلك الكعك هش للغاية.

أزل بعناية من المخطوطات. الأهمية حتى لا تصبح الكعكة منخفضة جدًا ، يجب ألا يتجاوز قطر الكعك 22-24 سم.

بينما تبرد طبقات الكيك، يمكنك تحضير الكريمة.

طريقة تزيين الكيك