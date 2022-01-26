نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل الكريب البيتي بمكونات سهلة وبسيطة للعجينة بالقوام المضبوط والمقادير الصحيحة في المقال التالي
طريقة عمل الكريب البيتي بمكونات سهلة، يجب أن نشير في البداية تم الكريب يعتبر من اشهر الأكلات التي يفضلها العديد من الأشخاص خصوصا الأطفال يرغبون دائما في تناولها ويمكنكم تناولها في العديد من الأوقات المختلفة فهو من الوجبات السريعة للغاية والسهلة أيضا ومشهورة بشكل كبير للغاية في جميع دول العالم ما يمكنكم اعداد الكريب كوجبة حلوة أو حادثة وذلك يعتمد بالطبع على المكونات والخطوات والحشو الموجود فيه أيضا لذلك سوف نقدم لكم اليوم طريقة عمل الكريب بكل سهولة في المنزل من خلال الفقرات القادمة دون اللجوء إلى المطاعم.
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طريقة عمل الكريب البيتي
المقادير
- كوب واحد من الدقيق الفاخر المنخول.
- نصف كوب من الحليب السائل.
- عدد 2 حبة من البيض.
- مقدار عدد 2 معلقة من الزبد .
- ربع ملعقة من الملح في حالة الكريب الحادق ويتم استبدالها بالفانيليا في حالة الكريب الحلو.
- نصف كوب من الماء.
طريقة تحضير الكريب في المنزل
يمكنكم تحضير الكريب بكل سهولة من خلال المقادير السابقة عن طريق الخطوات الآتية:
- في طبق مناسب نظيف تماما يتم وضع الدقيق ثم يتم وضع البيض ويتم التقليب بشكل جيد ثم يتم إضافة جزء من الحليب وجزء من الماء بصورة تدريجية حتى يتم التجانس بصورة جيدة.
- ثم بعد ذلك يتم وضع الزبدة والملح أو الفانيليا حسب الرغبة ثم يجب عليكم بعد ذلك الاستمرار في التقليب حتى تتجانس جميع المكونات مع بعضها.
- ثم يتم صب ربع هذا الخليط في طاسة ساخنة على النار مدهونة بالزيت مع توزيع جميع الكمية بصورة متساوية حتى نحصل على شكل دائري.
- ثم يتم التقليب على الجانب الآخر بعد نضوج أحد الجانبين حتى ينضج.
- بعد الانتهاء من العجين يمكنكم الحشو حسب الرغبة ثم يتم كي الكريب على شكل مثلث حتى يمكن تناوله بكل سهولة.
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