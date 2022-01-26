طريقة عمل الكريب البيتي بمكونات سهلة وبسيطة للعجينة بالقوام المضبوط والمقادير الصحيحة

طريقة عمل الكريب البيتي بمكونات سهلة، يجب أن نشير في البداية تم الكريب يعتبر من اشهر الأكلات التي يفضلها العديد من الأشخاص خصوصا الأطفال يرغبون دائما في تناولها ويمكنكم تناولها في العديد من الأوقات المختلفة فهو من الوجبات السريعة للغاية والسهلة أيضا ومشهورة بشكل كبير للغاية في جميع دول العالم ما يمكنكم اعداد الكريب كوجبة حلوة أو حادثة وذلك يعتمد بالطبع على المكونات والخطوات والحشو الموجود فيه أيضا لذلك سوف نقدم لكم اليوم طريقة عمل الكريب بكل سهولة في المنزل من خلال الفقرات القادمة دون اللجوء إلى المطاعم.

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طريقة عمل الكريب البيتي

المقادير

كوب واحد من الدقيق الفاخر المنخول.

نصف كوب من الحليب السائل.

عدد 2 حبة من البيض.

مقدار عدد 2 معلقة من الزبد .

ربع ملعقة من الملح في حالة الكريب الحادق ويتم استبدالها بالفانيليا في حالة الكريب الحلو.

نصف كوب من الماء.

طريقة تحضير الكريب في المنزل

يمكنكم تحضير الكريب بكل سهولة من خلال المقادير السابقة عن طريق الخطوات الآتية: